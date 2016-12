Könnte natürlich besser sein

Dass es der bayerischen Metall- und Elektroindustrie - noch - ganz gut geht, liegt vor allem an Audi, BMW und Co. Die positive Bewertung der Geschäftslage werde sehr stark von der Automobil- und Zulieferindustrie getragen", so Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands, auf seiner aktuellen Präsentation zur konjunkturellen Lage der Branche. Doch Vorsicht: "Die Stimmung in den Unternehmen ist besser als die harten Daten", ist Brossardt überzeugt. Die Ertragshoffnungen hätten sich ohnehin nicht ganz erfüllt, mehr als jeder vierte Betrieb im Freistaat sei unzufrieden mit seiner Rendite in 2016.

Wobei ja auch die Daten zunächst nicht so schlecht klingen: Fast jedes zweite Unternehmen möchte im nächsten Jahr neue Jobs daheim schaffen (allerdings auch jedes zehnte Stellen abbauen). Elf Prozent der bayerischen Firmen wollen ihre Inlandsproduktion in der ersten Jahreshälfte 2017 erhöhen (bei jenen mit Auslandsstandorten sogar zwei Drittel), haben Brossardts Konjunkturforscher herausgefunden. Nur 4,5 Prozent wollen den Output drosseln. Auch das Geld sitzt derzeit vergleichsweise locker: Gut zwölf Prozent der Betriebe planen eine Ausweitung der Investitionen, weniger als zwei Prozent möchten mehr sparen.

Brossardt: Tägliche Höchstarbeitszeit gehört abgeschafft

Doch man kann natürlich auch eine Warnung herauslesen, wenn man möchte: "Trotz der weltweiten Unsicherheit setzen die bayerischen Unternehmen mehr auf Standorte im Ausland als im Inland", sagt der Hauptgeschäftsführer. "Das ist ein klares Signal, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts wieder stärker in den Fokus nehmen müssen." Das belegt aus Arbeitgebersicht auch die im letzten Quartal 2016 um rund ein Prozent gesunkene Produktion.

Vor allem die Arbeitskosten - und damit auch die Lohnstückkosten - würden unzulässig steigen, klagt der Verbandschef, inzwischen bereits im fünften Jahr in Folge. "Wir liegen um fast 16 Prozent höher als vor fünf Jahren. Das ist eine gefährliche Entwicklung." Die Lohnpolitik, fordert Brossardt, müsse sich wieder ausschließlich an der Produktivität orientieren. Die Sozialversicherungsbeiträge dürften die "magische Grenze" von 40 Prozent keinesfalls dauerhaft überschreiten. Und bei den Arbeitszeiten brauche es "mehr Felxibilität": Die im Gesetz festgeschriebene tägliche Höchstarbeitszeit gehöre abgeschafft.

Fast schon ein Mantra bei den Metallarbeitgebern ist die Klage über den Fachkräftemangel. Rund zwei Drittel der Firmen im Freistaat sehen nach Brossardts Angaben ihre Geschäftstätigkeit durch fehlende Arbeitskräfte mehr oder weniger stark beeinträchtigt. Speziell in der Metall- und Elektrobranche mangelt es vor allem an Ingenieuren (jede dritte offene Stelle ist für diese vorgesehen), aber auch Informatiker und IT-Facharbeiter werden zusehends knapp. Nur Betriebswirte, die gibt es offenbar genug. (André Paul)