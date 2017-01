Der Bayerische Wald schafft den Spagat zwischen Laptop und Lederhose. Davon sind auch Florian Ochsenbauer von der Eventagentur „Bayerwaldtime“ und Tobias Bals von der Werbeagentur „Pixeltypen“ überzeugt. Sie haben deshalb in Viechtach im Landkreis Regen ein komplett neues Büro- und Arbeitskonzept geschaffen: eine Kreativzentrale am „Grünen Dach Europas“. Das in dieser Form einzigartige Projekt haben die beiden Gründer „Woidhub“ genannt: Es ist eine Symbiose aus Heimat und innovativer Vernetzung. Dafür steht „Hub“, das sich aus dem Englischen am besten mit „Knotenpunkt“ übersetzen lässt. Die beiden Jungunternehmer wollen damit zeigen, dass kreative Konzepte und einzigartige Arbeitsräume nicht nur in der Großstadt funktionieren. „Ganz nach dem Motto ‘Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht’ wollen wir beweisen, wie viel Potenzial auch in unserer Heimat stecken kann“, sagen die beiden Vordenker. Die beiden Gründer sind die lebenden Beweise für ihre These.

Weg von langweiligen Konferenzräumen

Florian Ochsenbauer, 28 Jahre alt, gründete im Juli 2015 die Eventagentur „Bayerwaldtime“. Er organisiert unter anderem Tagungen und Firmenevents an ungewöhnlichen Orten im Bayerischen Wald: „Wir wollen weg von langweiligen Konferenzräumen und immer gleichen Teambuilding- Maßnahmen, rein in die Natur und den ‚Woid‘“, sagt er. Neben seinen Kunden konnte der gelernte Industriekaufmann mit Weiterbildung zum Eventmanager auch bereits die Organisatoren des renommierten ‚Captain-Mice- Future-Wettbewerbs“ überzeugen. Dieser Preis ehrt innovative Senkrechtstarter im Veranstaltungsbereich. Ochsenbauer sicherte sich einen Platz unter den Top 10. Das kreative und beflügelnde Umfeld des Bayerlands war es auch, das den Medienfachwirt Tobias Bals überzeugte, den Schritt von Regensburg zurück in die Heimat zu gehen. Mit der Werbeagentur „Pixeltypen“ setzt der 27-jährige Unternehmer neben der Entwicklung von innovativen Gesamtkonzepten vor allem auch auf eine speziell auf die jeweiligen Wünsche zugeschnittene Kundenbetreuung.

Seit Anfang 2016 arbeiten „Bayerwaldtime“ und „Pixeltypen“ jetzt in ihrem Co-Working-Büro „Woidhub“ unter einem Dach zusammen. „Das Besondere am ‚Woidhub“ ist die Kombination aus Bürogemeinschaft, Kreativzentrale und der Möglichkeit, Meetings und Seminaren Raum zu geben. Die unkonventionelle Umgebung zwischen der mit Rasen ausgelegten Spielwiese und den Voglheisl-Büros schafft ein optimales Umfeld, um neue Ideen auszubrüten“, sagt Florian Ochsenbauer. „Zudem bietet sich hier das perfekte Umfeld für alle Firmen, die Events wie Tagungen, interne Schulungen oder Produktpräsentationen weg vom Großstadtstress in einer kreativen Umgebung abhalten wollen“, ergänzt Tobias Bals.

Für junge Freiberufler und Start-ups

Die Gründer haben große Pläne: Zum einen wollen die beiden Jungunternehmer Unternehmen von außerhalb anlocken. Der „Woidhub“ soll aber auch gerade jungen Freiberuflern und Startups aus dem Bayerwald die Chance geben, schnell und unkompliziert ihren Weg in die Selbstständigkeit zu finden. „Egal ob Schüler, Student oder Unternehmer, ob man sich bei uns tageweise, für eine Woche, einen Monat oder sogar nur für einen virtuellen Arbeitsplatz einmieten möchte – jeder kann sich bei uns für genau das Konzept entscheiden, das zum eigenen Geschäftsmodell passt“, erklären die beiden Initiatoren. (OBX)