Kühltürme ohne Dampf

Reinhold Scheuring kennt jedes Ventil, jedes Rohr, jeden Schalter im Atomkraftwerk Grafenrheinfeld persönlich. Fast vier Jahrzehnte lang hat der Elektrotechniker mit dafür gesorgt, dass hier unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen jedes Jahr mehrere Milliarden Kilowattstunden Strom produziert wurden. 2015 ging der Meiler schließlich vom Netz, weil die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima den Atomausstieg bis 2022 beschlossen hatte. Damit stand für Scheuring endgültig fest: "Den Rückbau tue ich mir nicht an. Ich gehe!"



Seitdem hat er im Atomkraftwerk die Weichen für den Wechsel gestellt. Sein Nachfolger ist Bernd Kaiser. Der Maschinenbauer und Energietechniker kennt sich mit Rückbau aus. Beim Rückbau der Meiler in Würgassen (Nordrhein-Westfalen) und Stade (Niedersachsen) hat der 43-Jährige bereits mitgemischt. Mehr als ein Jahr waren die beiden Männer gemeinsam im Meiler unterwegs. Nun, zum 30. April 2017, ist für Scheuring Schluss und Kaiser wird das neue Gesicht des AKWs im unterfränkischen Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt).





Unerwarete Probleme



Wenn die beiden über das Gelände laufen, verbinden sie verschiedene Erinnerungen damit. Kaiser kennt die beiden riesigen Kühlturme nur ohne Dampf. Für Scheuring dagegen bedeuteten dampflose Türme entweder unerwartete Probleme oder geplante Bauarbeiten. Seit der Inbetriebnahme 1981 registrierte das Bundesamt für Strahlenschutz 240 meldepflichtige Zwischenfälle, die meisten davon waren nicht sicherheitsrelevant. Nur eines wurde auf der internationalen, siebenstufigen Ines-Skala auf Stufe 1 eingeordnet.



Mit Blick auf die gesamte Zeit sagt er: "Das war eine gute Zeit. Das Plus überwiegt das Minus." Ohne seine Mitarbeiter, die er als Team oder Mannschaft bezeichnet, wäre das nicht möglich gewesen. Er sei eben der Trainer gewesen. "Wir waren ja auch Weltmeister", sagt Scheuring. In den 1980er Jahren war Grafenrheinfeld zeitweise das Atomkraftwerk, das weltweit den meisten Strom produzierte. 333 Milliarden Kilowattstunden waren es nach 33 Dienstjahren. Damit hätte Eon zufolge Bayern vier Jahre lang mit Strom versorgt werden können.





Es geht an die Nieren



Die Abschaltung, der Rückbau - das geht Scheuring an die Nieren. "Wir haben die Anlage jahrzehntelang gehegt und gepflegt und nun müssen wir sie zerstören und rückbauen. Wenn man sieht, was zur Schrottpresse gefahren wird, blutet einem sehr das Herz. Vor allem als Techniker", sagt Scheuring. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Stilllegung der deutschen Meiler die falsche Entscheidung ist. "Es war eine sichere und bezahlbare Energie. Nun importieren wir aus Temelin. Das schmerzt und frustriert schon." Solange der Strom nicht effektiv gespeichert werden könne, werde es in den kommenenden 20 Jahren nicht ohne konventionelle Energie gehen, sagt Scheuring.



In Grafenrheinfeld ist diese Ära nun dennoch vorbei. Der Meiler des Betreibers PreussenElektra, vormals Eon Kernkraft, ist vom Stromversorger zum Stromfresser geworden. "Rund 100.000 Euro Stromkosten haben wir nun im Monat", sagt Kaiser. "Im Moment sezieren wir die Anlage mit Lupe und Pinzette. 600 bis 700 Räume werden mit Laserscannern vermessen und jedes Rohr, jeder Behälter, jede Armatur wird registriert und bewertet." Weit über 100.000 Datensätze mit Unterdatensätzen werden erzeugt. So kann am Ende jedes noch so kleine Bauteil vor dem Entsorgen auf Radioaktivität geprüft werden. Der sichtbare Abriss findet Kaiser zufolge frühestens 2033/2034 statt.







Noch steht aber die Genehmigung des bayerischen Umweltministeriums dafür aus. Kaiser erwartet sie für Anfang 2018. Rund 300 Einwände muss das Ministerium in seine Entscheidung einfließen lassen. Und der Bund Naturschutz hat bereits angekündigt, im Falle einer Genehmigung dagegen zu klagen. Er sieht eine Sicherheitslücke, weil das bis 2046 geplante Zwischenlager nach dem Abriss des Reaktorgebäudes keine geeignete Reparaturstätte mehr hätte.



Darum muss sich Scheuring nun keine Sorgen mehr machen. Der 61-Jährige freut sich darauf, mehr Zeit für den Sport und seine fünf Enkel zu haben. "Endlich mal keine Checklisten. Und nicht schon morgens direkt nach dem Aufwachen die Termine durchgehen. Ich werde einfach aufwachen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören."

(Christiane Gläser, dpa)