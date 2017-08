Mittelständler warnen vor Protektionismus

Was bedeutet Freihandel für einen Mittelständler? Das erläutert der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) in Ingolstadt am Beispiel der Firma Schubert & Salzer. Mit dabei: Dieter Janecek (Grüne), bayerischer Bundestagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion.

„Wir machen 25 Prozent unseres Umsatzes mit Exporten in die USA“, erläutert Bertram Kawlath, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens. Am Hauptstandort Ingolstadt erwirtschaftet das Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro. „Trump, der Brexit – furchtbar, was da derzeit weltweit in Sachen Protektionismus abläuft“, mein Bertram Kawlath. Der Außenhandel sei von massiver Bürokratie bedroht – allerdings nicht nur durch den Protektionismus, sondern auch durch die Zollbehörden hierzulande. „Die Vorschriften werden immer komplexer, gleichzeitig sind die Beamten unsicherer als früher.“



Die Dimension für die Bundesrepublik deutlich macht Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft beim VDMA: „Die Exportquote der Maschinenbauer liegt bei 75 Prozent. Mehr als 600.000 Arbeitsplätze hängen vom Export ab.“ 35 Prozent der Exporte ginge in Länder mit hohen Einfuhrhürden. „Die Politik muss sich daher für freien Handel einsetzen, ansonsten verlieren wir Arbeitsplätze in Deutschland.“



Das Ingolstädter Unternehmen fertigt 100.000 verschiedene Ventile, die werden in 185 Länder exportiert. Kawlath hält zwei ähnliche runde Metallteile hoch, mit verschieden großen Öffnungen an der Seite: „In Deutschland kommen laut Industrienorm vier dicke Stangen durch, in den USA müssen es dagegen acht dünne Stangen sein.“ Kein spektakuläres Beispiel – aber eines das zeigt, warum viele Mittelständler auf TTIP gehofft hatten. Solche kleinen, für den Export aber teuren Unterschiede wären dadurch nivelliert worden.

Entwicklung zieht weitere Kreise



Stattdessen zieht die Entwicklung weitere Kreise. „Vor allem für Finanzierungen von Exportgeschäften im Rahmen von 500.000 bis fünf Millionen Euro finden Sie hierzulande kaum noch eine Bank“, klagt Ulrich Ackermann vom VDMA. „Der Prüfaufwand ist nämlich inzwischen genauso groß wie bei 100 Millionen Euro.



„Aber TTIP ist tot“, hakt Dieter Janecek ein. Er lässt sich von Kawlath an diesem Vormittag auch durch die Produktionsräume führen lässt. Probleme wie das eben geschilderte könne er gut nachvollziehen. Aber die Eingriffe von TTIP in die öffentliche Daseinsvorsorge, die eben auch mit dem Freihandelsabkommen verbunden gewesen wären, die hätte man als Deutsche einfach nicht akzeptieren können. Lösungen könne es nur bei einem völlig neu verhandelten Abkommen geben. Gleichzeitig verspricht der wirtschaftspolitische Sprecher: „Meine Partei wird keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, der sich gegen den Freihandel richtet.“





Grüner Politiker und Unternehmer verstehen sich gut



Auch wenn ein Grüner auf den ersten Blick nicht der natürliche politische Verbündete eines mittelständischen Unternehmers ist, verstehen sich die beiden Männer gut. In vielen Bereichen schwimmen sie auch auf einer Wellenlänge – etwa beim Breitbandausbau. „Statt neuer Maut hätte ich mir von der Politik mehr Glasfaserkabel gewünscht“, spöttelt der Mittelständler und Janecek grinst angesichts des Seitenhiebs auf den Gegner von der CSU, der die Prioritäten anders sieht. „Schnelles Internet ist nicht nur für die Produktion wichtig“, erläutert der Firmenchef, „sondern auch als weicher Standortfaktor, wenn Sie Fachkräfte für den ländlichen Raum gewinnen wollen. Wenn man denen sagt, dass es weder ein Kino noch genug Datenübertragungsgeschwindigkeit für Netflix gibt, sind die weg“, meint Kawlath.



Auch Janecek will das Thema Digitalisierung – „sollten wir nach der Bundestagswahl mitregieren – „stärker vorantreiben“. Ob es gleich in einem eigenen Ministerium, könne man diskutieren. Aber zumindest in einem Ressort gebündelt werden müssten die Kompetenzen und nicht wie derzeit noch auf drei Ministerin – Wirtschaft, Verkehr und Verbraucherschutz – verteilt. Wichtig sei auch ein mentales Umdenken in der deutschen Wirtschaft. „Die Bundesrepublik war sehr lang ein Hardware-Land und damit auch erfolgreich. Das Verständnis für die Bedeutung der Software muss noch wachsen“, ist der Grüne überzeugt.

(André Paul)