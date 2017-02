Nürnberg als Biometropole

„Die Messetrends der VIVANESS sind Produkte ohne Wasser - geschuldet der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks - wie Deocreme, Shampoopasten und Zahncreme am Stil“, sagt Elfriede Dambacher, Inhaberin von "naturkosmetik produkte" vor der Presse. Als langfristigen Megatrend sieht sie die Sorgen der Verbraucher vor bedenklichen Inhaltsstoffen, die zu einer Einheit von Gesundheit und Schönheit führen. Aber auch die Nachfrage nach ethisch korrekten Produkten steige und nicht zuletzt wäre nach wie vor neben Multifunktionalität, vegane Kosmetik ein Trend.

Vom 15. bis 18. Februar 2017 versammeln sich zur BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und VIVANESS, der Internationalen Fachmesse für Naturkosmetik, insgesamt 2785 Aussteller aus 88 Ländern im Messezentrum Nürnberg. Der internationale Anteil beträgt 70 Prozent. 255 der Unternehmen kommen aus dem Naturkosmetik-Sektor und präsentieren sich auf der VIVANESS. In acht Hallen und auf einer Fläche von 47.543 Quadratmetern finden die erwarteten über 48.000 Besucher von BIOFACH und VIVANESS ein umfassendes Angebot aus allen Sortimentsbereichen. Kongressschwerpunkt sind die Themen Vielfalt und Verantwortung. Deutschland stellt sich der Branche anlässlich der 28. Ausgabe als Land des Jahres unter dem Motto „Bio schafft Zukunft – Building an Organic Future“ vor. Bei den Lebensmitteln (BIOFACH) würden sich längerfristige Trends abzeichnen, wie Convenience, als Produkt der Gesellschaft: „Alles muss schnell gehen, keine Zeit mehr zum Kochen!“ Aber auch „Fein(e)-Kost“, Exotische Geschmacksrichtung Kokos, Superfood wie Chia, Matcha und Moringa, Frei von-Produkte und Regionalität und Algen seien angesagt.





Erstmals Events fürs Publikum

Mit einem vielfältigen Programm geht "NÜRNBERG DIE BIOMETROPOLE 2017" an den Start. Während die BIOFACH ausschließlich Fachbesuchern zugänglich ist, stehen diese Events allen offen. Erstmals findet vom 9.-19. Februar eine Schlemmerwoche „Wintergemüse“ statt. Ausgewählte bio-zertifizierte Gastronomiebetriebe bieten vier verschiedene Menüs an. Unter der Überschrift „BIOFACH trifft Nürnberg“ organisiert BLUEPINGU zum siebten Mal ein Begleitprogramm zur Weltleitmesse. 2017 zählen dazu der Malwettbewerb „BIO ist bunt“ für Schüler der 4. Jahrgangsstufe in der Metropolregion Nürnberg (die 30 schönsten Bilder sind bis 3. März in der Egidienkirche in Nürnberg zu sehen.), das Agenda 21 Kino Spezial mit der Premiere des Films „From Business to Being“ am 15. Februar 2017 in der Nürnberger Egidienkirche und das Saatgutfestival. Dieses findet am 18. Februar von 10 -18 im KunstKulturQuartier statt. Besucher können eine große Kulturpflanzenvielfalt mit alten Sorten und eine große Saatguttauschbörse entdecken. Erstmalig findet vom 17.-19. Februar 2017, 10-18 Uhr, mit der BIODIVA eine Informations- und Verkaufsmesse zum Thema Biodiversität-Artenvielfalt mit über 80 Ausstellern im Z-Bau in Nürnberg statt. Sie gliedert sich in einen zoologischen und einen botanischen Teil. Neben dem täglichen Kinderprogramm, werden die Gäste kulinarisch mit Gerichten von alten Gemüsen und Fleischsorten verwöhnt.

Am 16. und 17. Februar 2017 treffen sich im Messezentrum Nürnberg erneut hochrangige Vertreter aus Städten und Gemeinden, um sich gemeinsam stark zu machen für mehr Bio auf kommunaler Ebene. Beim Kongress STADTLANDBIO 2017 diskutieren sie im Kontext von Öko-Landbau und Bio-Lebensmitteln über Themen, wie öffentliche Beschaffung, Bildung, regionale Wertschöpfungsketten und Wirtschaftsförderung sowie innovative Verbraucher- und Politik-Konzepte. Peter Pluschke Grüne), Umweltreferent der Stadt Nürnberg sagt dazu: „Es gibt in der Metropolregion Nürnberg mehr als 2000 Bio-Betriebe.“ Ein unmittelbarer Beitrag wäre, mehr Bio-Lebensmittel in Kitas, Schulen und kommunalen Großküchen einzusetzen. Es gebe Städte wie München die da schon sehr weit wären. Unter der Federführung der bayerischen Landeshauptstadt hat das Netzwerk der Bio-Städte einen Leitfaden erstellt, der juristisch gut begründet und mit viel Praxiserfahrung alle Möglichkeiten aufzeigt.

(Antje Schweinfurth)