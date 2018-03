Peteranderl kritisiert Steuersystem und Bürokratie

Das Thema Steuer- und Abgabenbelastung rangiert für das bayerische Handwerk immer auf den vorderen Plätzen, wenn sie nach den größten Sorgen im betrieblichen Alltag gefragt werden. Zuletzt, so der Präsident des Bayerischen Handwerkstags (BHT), Franz Xaver Peteranderl, wurde das Thema Steuern mit 50 Prozent nur noch von der Bürokratielast mit 73 Prozent getoppt.

Neben der Steuerlast macht laut Peteranderl den Handwerksunternehmen vor allem die Komplexität des Steuersystems und die damit verbundene Bürokratie zu schaffen. „Schließlich gibt es nicht nur die Einkommenssteuer, sondern auch die Umsatzsteuer, die Energie- beziehungsweise die Stromsteuer, die Gewerbesteuer, verschiedene Verbrauchssteuern oder die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die bei Betriebsübergaben eine entscheidende Rolle spielt.“ Bei 25 Prozent der Betriebe steht nach den Worten des BHT-Präsidenten eine Übergabe an. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Fülle von Ausnahmeregelungen, Freibeträgen und Detailvorschriften. Diese seien bisweilen auch notwendig, um die Steuergerechtigkeit zu gewährleisten und individuelle Belange zu berücksichtigen. „Dennoch ist der bürokratische Aufwand gerade für kleine und mittlere Unternehmen kaum mehr zu bewältigen.“

Staat in Zwickmühle

Im Vorfeld des Symposiums „Sprudelnde Einnahmen, große Herausforderungen – Erwartungen an eine zukunftsfähige Steuer- und Finanzpolitik“ zitierte Peteranderl den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt mit den Worten: „Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen.“

Vermutlich habe Schmidt, so der BHT-Präsident, diesen klugen Satz zu einer Zeit gesagt, als noch nicht die Möglichkeiten bestanden und es auch nicht en vogue war, internationale Steuerschlupflöcher zu nutzen und komplizierte Steuervermeidungsstrategien zu entwickeln. Der Staat habe aus Sicht des Handwerks die Pflicht, „besondere Rücksicht auf diejenigen zu nehmen, die im Inland korrekt und brav ihre Steuern zahlen. Und dazu gehören an vorderster Front auch unsere Betriebe“.

Mit seiner Besteuerung beeinflusst der Staat auch die Nachfrage im Land, allerdings nicht immer auf kluge Art und Weise: So sollen zum Beispiel höhere Steuern und Abgaben auf den Energieverbrauch dazu beitragen, Energie zu sparen und aktiven Klimaschutz zu betreiben, erklärte Peteranderl. Allerdings gebe es sowohl bei der Strom- und Energiesteuer als auch bei der EEG-Umlage – die streng genommen keine Steuer ist – ausgerechnet für Großverbraucher großzügige Ausnahmen. Ziel sei, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Dies geht jedoch unter anderen deutlich zu Lasten des Lebensmittelhandwerks, das äußerst energieintensiv Waren produziert und lagert, aber unterhalb der Grenze für Großverbraucher liegt. „So ist die Finanzierung der erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage ungerecht und wettbewerbsverzerrend. Das bayerische Handwerk fordert die Politik daher auf, die EEG-Umlage künftig aus Haushaltsmitteln zu finanzieren.“

Natürlich stecke der Staat auch in der Zwickmühle, so der BHT-Präsident. „Er soll ein investitionsfreundliches Klima schaffen ohne die eigene Einkommensbasis zu gefährden. Das war bisher schon nicht einfach und wird immer schwieriger.“ International habe US-Präsident Donald Trump mit seiner Steuerreform den Standortwettbewerb weiter angeheizt. Auch Frankreich und Großbritannien planen, die Unternehmenssteuern zu senken.

Auch aus diesem Grund sollte sich die neue Bundesregierung dringend um die Steuerpolitik kümmern, forderte Peteranderl. Seit der Unternehmenssteuerreform 2008 habe es in Deutschland keine nennenswerte Steuerreform mehr gegeben. „Entlastungen gab es so gut wie keine und wenn, war die Dosis höchstens homöopathisch.“ In der Folge stieg die Abgabenquote seit 2010 kontinuierlich an. „Der Staat beißt ein immer größeres Stück davon ab, was Unternehmen und Bürger erwirtschaften.“

Aus Sicht des Handwerks wären folgende Korrekturen in der Steuerpolitik überfällig: Die kalte Progression bei der Einkommensteuer müßte dauerhaft entschärft werden. Da der steigenden Besteuerung keine gesteigerte Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, handelt es sich um eine Steuererhöhung durch die Hintertür, erklärte Peteranderl. „Dem muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden durch eine regelmäßige Anpassung der Tarifeckwerte.“

Notwendig wäre auch, den sogenannten Mittelstandsbauch zu begradigen. Dieser führt zu einem starken Ansteigen des Grenzsteuersatzes im Bereich der Progressionszone 1. Hier wäre die Rückkehr zu einem linear-progressiven Tarif wünschenswert. Auch der Solidaritätszuschlag sollte nach Ansicht des bayerischen Handwerks nach dem Auslaufen des Solidarpakts 2019 endlich und vollständig abgeschafft werden, da die zweckentsprechende Verwendung bereits aufgegeben wurde.

Außerdem sollte die Investitionskraft von Personenunternehmen gestärkt und die Möglichkeiten der Innenfinanzierung verbessert werden. Dafür müssten die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags verbessert und, so Peteranderl, die Thesaurierungsrücklage praxisgerechter ausgestaltet werden.

Steuerwettbewerb

Der BHT-Präsident bedauerte, dass im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD zur Steuerproblematik kaum etwas ausgesagt wird.

Die US-Steuerreform von Präsident Trump wird nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest den internationalen Steuerwettbewerb anheizen. „Die wird sich auswirken wie ein Erdbeben auf die internationale Besteuerung.“ Er sieht auf Deutschland einen intensiven Steuerwettbewerb zukommen, da auch Länder wie Frankreich und Belgien ihre Unternehmenssteuern senken wollen. Der Ifo-Chef erwartet zwei Effekte, falls die Bundesregierung nicht reagiert: einen Rückgang der Unternehmensinvestitionen in Deutschland und Versuche der international tätigen Firmen, Verluste und Kosten dem deutschen Fiskus zu melden – Stichwort: Verlustausweisung –, Gewinne aber vermehrt im Ausland zu versteuern.

Fuest empfiehlt eine Senkung der Unternehmenssteuern auch in Deutschland, einschließlich einer grundsätzlichen Steuerreform mit einer Abschaffung der Gewerbesteuer. Diese solle, so der Ifo-Chef, in einen Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer umgewandelt werden. (Friedrich H. Hettler)