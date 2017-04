Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Noch geht es den bayerischen Bauunternehmen gut. 3,7 Prozent mehr Umsatz gegenüber 2015 und zehn Prozent mehr Auftragseingänge prägten das vergangene Jahr 2016. „Da fällt es einem Bauunternehmer schwer, zu jammern. Aber dazu komme ich noch“, scherzte Josef Geiger, Präsident des Bayerischen Baunindustrieverbands (BBIV) beim diesjährigen BBIV-Unternehmertag in Neumarkt in der Oberpfalz. Zunächst lobte er den anwesenden CSU-Landtagsabgeordneten Karl Freller in Vertretung für den gesamten Bayerischen Landtag, dass dieser den Staatsstraßenhaushalt auf üppige 270 Millionen Euro aufgestockt hat. „Aber 300 Millionen wären natürlich noch schöner“, meinte der BBIV-Präsident launig in Richtung Freller.



Das war’s dann aber auch schon mit dem Lob für die Politik. Geiger beschwor angesichts von Brexit, Trumps immer noch nicht klar absehbarem Protektionismus und dem Sieg des Außenseiters Emmanuel Macron beim ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich die politische Elite hierzulande, die Signale nicht zu verschlafen. Disruptive Tendenzen wie es sich schon lange in der Wirtschaft gebe, würden auch in der Politik immer mehr Platz greifen. „Bei uns dauert das aufgrund der guten Konjunkturlage nur noch etwas länger“, so Geiger. Das böse Erwachen komme aber. Denn die jungen Leute würden nicht wählen, aber nachdem etwa ein Votum für einen Brexit gefallen ist, am Tag danach zum Demonstrieren auf die Straße gehen. Geiger rief die etablierten Parteien auf, sich um die jungen Menschen zu kümmern, die für Politik zu interessieren, damit diese auch die Vorteile der Demokratie sehen und für sie eintreten.





Weckruf für Berlin



„Trotz berechtigter Kritik an der Bürokratie gibt es keine Alternative zur EU“, postulierte der BBIV-Präsident. Wenn ein Volk wie die Türken, einem Diktator, sprich Erdo(g)an, den Weg bereiteten, sollten solche Signale ein Weckruf für Berlin sein. „Aber diese Signale kommen bei der Politik nicht an, oder werden nicht ernstgenommen“, beklagte Geiger. Die Große Koalition habe weder die Steuerpolitik, noch die Arbeitsmarktpolitik noch die Rentenpolitik zukunftsfest aufgestellt. „Da ist alles verschlafen worden“, so Geiger. Stattdessen habe man sich an Nebenkriegsschauplätzen wie der Frauenquote in Aufsichtsräten abgearbeitet.



Geiger kritisierte auch massiv, dass die Politik trotz Rekordsteuereinnahmen immer noch mehr Abgaben und Steuern haben will. All das führe zu einer gefährlichen Gemengelage, die, wenn die Konjunktur wieder einmal in einen schlechteren Zyklus eintritt, zu bösen Reaktionen der Wähler führen könne. Sollte dann ein anderes politisches System entstehen, wären sämtliche ökonomischen Erfolge und der damit verbundene breite Wohlstand auf lange Zeit verloren. Das formulierte Geiger zwar nicht so explizit, man konnte es in seiner Rede aber in Untertönen deutlich hören.





Lobbyismus ist nötig



An dieser Stelle brach er auch eine Lanze für den Lobbyismus. Dieser sollte positiv verstanden werden zum Wohle aller in der Gesellschaft und nicht als Vorteilsverschaffungsprogramm für bestimmte Wirtschaftszweige. „Die Politik macht praxisferne Gesetze und Verordnungen. Ohne den unternehmerischen Sachverstand mit einzuschalten, der die Parlamentarier intensiv aufkläre, würden noch mehr Gesetzgebungsverfahren schieflaufen. Aktuelles Beispiel ist laut Geiger die sogenannte Mantelverordnung, in der verschiedene Umweltgesetze gebündelt sind. „Käme sie in der jetzigen Form, hätten wir einen Deponienotstand in Deutschland“, so der BBIV-Präsident. Dies würde das Bauen massiv verteuern. Eine Katastrophe angesichts des Wohnungsmangels in deutschen Großstädten, allen voran in München. „Darum muss sich die Wirtschaft in Gesetzgebungsverfahren einbringen“, so Geiger.



Abschließend lobte er noch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der den Investitionsstau in die marode Straßen-, Schienen- und Wasserstraßeninfrastruktur Deutschlands aufgelöst habe. Rangierte die Bundesrepublik weltweit einst auf Platz drei, was die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur angehe, so sei sie im Jahr 2015 auf Platz 13 abgerutscht. Doch jetzt werde dank Dobrindts Engagement viel investiert. „Er hat viel erreicht, wird aber von den Medien nur kritisiert“, monierte Geiger.





Personal fehlt



Allerdings nützten die Bundesmittel außer in Bayern relativ wenig. Denn in den anderen Bundesländern seien die personellen Ressourcen in den Bauverwaltungen in den letzten Jahren derart nach unten gefahren worden, dass sie jetzt mit der Arbeit nicht nachkämen. „In Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein geht gar nichts mehr“, so Geiger.



Aber auch im Freistaat ist nicht alles rosig. „Man hat den Eindruck, dass das Geld mit aller Gewalt ausgegeben werden muss. Statt umfangreich Leitplanken an den Autobahnen auszutauschen, sollte man lieber Brücken sanieren“, adressierte Geiger seine Kritik an die Autobahndirektionen.

(Ralph Schweinfurth)