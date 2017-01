Promis präsentieren Neuheiten auf dem Laufsteg

Die Presse darf immer einen Tag früher ran als die Fachbesucher bei der jährlichen Spielwarenmesse in Nürnberg. Bei diesem Vorheranschauen von Neuigkeiten – PressPreview genannt – probierte der Veranstalter am heutigen Dienstagmorgen etwas Neues.

Doch ganz glücklich wirkte Ernst Kick dabei nicht, der Vorstandsvorsitzende des Spielwarenmesse e.G. „Erst mal abwarten“ wollte er, bis das zu Ende sei, was auf einem Laufsteg am Ende der ersten Etage des NCC Ost am Messegelände so alles passierte.

Dort stolzierte der als Juror vieler TV-Shows bekannte Jorge Gonzalez herum und stellte unter anderem allerlei Prominente vor, die von den jeweiligen Ausstellern der Pressevorschau engagiert worden waren, um die Neuheiten zu präsentieren.

Doch eigentlich sollte das Promipersonal dies an den extra für diesen Tag eingerichteten Ständen der Unternehmen tun; die Fernsehstars Wigald Boning und Bernhard Hoëcker aus der ZDF-Show „Nicht nachmachen“ zum Beispiel. Denn auf dem „Laufsteg“ konnten sie nicht wirklich zeigen, wie die neuartige „anspruchsvolle Konstruktions-Kugelbahn GraviTrax“ von Ravensburger funktioniert.

Und weil sich bei der Präsentation beinah eine Stunde lang die meisten Repräsentanten fast aller Stände drängten, waren viele „Boxen“ selber unterbesetzt. Oder aber die extra für die Neuheiten Vorführung angekarrten Spiel-Kinder – die haben bekanntlich keinen Zugang zu den normalen Messetagen – langweilten sich, weil ihnen niemand zuschauen wollte. So war es beispielsweise beim Modellbahnhersteller Märklin. Am Stand des Modellfahrzeugbauers Siku warfen erwachsene Mitarbeiter sichtlich frustriert Sand via ferngesteuerter Baggerneuheit von einer auf die andere Seite der Modelllandschaft.

Die eigentliche Spielwarenmesse 2017 beginnt am Mittwoch am Nürnberger Messegelände. Sie dauert bis zum kommenden Montag. Dank 2871 Ausstellern - 20 mehr als im letzten Jahr - steht jetzt schon fest: Die Attraktivität der größten Spielzeugschau der Welt ist bei den Anbietern ungebrochen. Auffällig nur: Aus Deutschland haben 34 Firmen weniger als im Vorjahr Standflächen gebucht. Aus dem Ausland dagegen wollten 54 Unternehmen mehr ausstellen als 2016. Diesmal stammen diese aus 63 Ländern, zuletzt waren es noch 66.

Die offizielle Eröffnung wiederum ist schon am heutigen Dienstagabend. Als Vertreter der Staatsregierung fungiert Innenminister Joachim Herrmann.

(Heinz Wraneschitz)