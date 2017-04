Spätes Osterfest soll Spielwarenindustrie auf die Sprünge helfen

Nach einem eher durchwachsenen Start ins Jahr setzt die Spielwarenbranche nun auf gutes Wetter und die Osterzeit. Für viele Hersteller ist diese nach Weihnachten die zweitstärkste Verkaufsperiode im Jahr. "Spielwaren sind ein Thema an Ostern", betont Ulrich Brobeil, Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie (DVSI) mit Sitz in Nürnberg. Schon lange bringe der Osterhase Kindern nicht mehr nur Schokolade und andere Süßigkeiten. Nach Angaben des Verbandes machen die Verkäufe in diesem Zeitraum seit Jahren mit ungefähr 150 Millionen Euro etwa 5 Prozent des Jahresumsatzes aus. Zum Vergleich: Im Weihnachtsgeschäft werden - je nach Hersteller - 30 bis 40 Prozent der Erlöse erwirtschaftet.



Am wichtigsten sind die zwei Wochen vor den Osterfeiertagen. Entscheidend für das Kaufverhalten ist das Wetter: "Je später Ostern liegt und je besser dementsprechend meist das Wetter ist, umso stärker ist die Nachfrage nach Outdoor-Spielwaren", sagte Brobeil.





Simba Dickie profitiert



Davon profitiert in diesem Jahr unter anderen Simba Dickie. Durch das zuletzt schöne Wetter liefen besonders Schaukeln, Rutschen und Sandkästen gut, berichtet Vertriebschef Uwe Weiler. "Die Leute wollen raus, das ist gerade ein absoluter Boom." Oft würden diese größeren Anschaffungen als Ostergeschenk gemacht. Für das Unternehmen aus Fürth bei Nürnberg macht das Geschäft um diese Zeit sogar mehr als zehn Prozent des Jahresumsatzes aus. Auch kleinere Ostergeschenke seien gefragt, sagte Weiler - etwa spezielle Artikel in Eierform.



Auch bei Playmobil gibt es solche Geschenkeier passend zu Ostern. Für manche Eltern seien sie eine Alternative zu Naschereien, sagte ein Unternehmenssprecher. Dennoch habe das Osterfest für Playmobil keinen so großen Stellenwert wie die Weihnachtszeit. Auch Lego registriert zu Ostern keine besonderen Auswirkungen auf den Verkauf.





Mittleres oder niedriges Preissegment zu Ostern



Von Anschaffungen für den Garten abgesehen, legen Eltern generell eher Spielwaren im mittleren oder niedrigen Preissegment ins Osternest, sagte Brobeil - etwa Gesellschaftsspiele, ferngesteuerte Autos oder Fluggeräte sowie Plüschtiere.



Hoffnungen setzt die Branche zudem auf den Sommer: Dann kämen die durchschlagenden Neuheiten auf den Markt - vor allem im Geschäft mit Lizenzen wie etwa "Star Wars", "Transformers" oder "Cars". Spätestens dann sollten die Umsätze wieder kräftiger steigen, sagte der DVSI-Chef. Denn zum Jahresstart habe es zwar ein Plus gegeben, "aber etwas bescheidener als im vergangenen Jahr", sagte Brobeil.

(Catherine Simon, dpa)