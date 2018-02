Sprungbrett für innovative Menschen

Wie macht man aus Ideen Erfolge? Mit einer Innovationskultur – das soll die Antwort sein, ganz besonders für den ländlichen Raum. Zwischen München und Garmisch sollen sich die jungen, dynamischen Wilden künftig unternehmerisch besser entfalten können – mit breiter Unterstützung erfahrener Unternehmer und Fachleute.

BIGHub lautet der Name. Ein Drehkreuz, englisch hub, für „Bildung-Innovation-Gründung“, kurz BIG, soll südlich von München aufgebaut werden. Zu diesem Zweck ist in Dießen am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) ein vom Bundesbildungsministerium gefördertes Projekt gestartet worden: das „Innovationsforum BIGHub“. Die Initiative soll zur Entwicklung einer Innovations- und Gründerszene im ländlichen Raum – zwischen München und Garmisch-Partenkirchen – beitragen.



Als problematisch wird es nämlich empfunden, dass die Bevölkerung der ländlichen Regionen zwar wächst, die Anzahl der Unternehmen in diesen Gegenden aber rückläufig ist. Ausgerechnet die Jungen, so wird beklagt, verließen den ländlichen Raum in Richtung Ballungszentren – und eine lebendige Start-up-Szene gebe es nur in der Großstadt. In der Bevölkerung außerhalb der Städte wachse der Anteil hoch qualifizierter Personen, aber dort gebe es keine adäquaten Arbeitsplätze.





Eine Bürogemeinschaft für junge, kreative Gründer und Freiberufler



Initiatoren von BIGHub sind die Mitglieder der Genossenschaft „Ammersee Denkerhaus“ in Dießen. Diese seit 2013 bestehende Einrichtung ist das erste auf dem Lande eingerichtete sogenannte „Coworking Space“, quasi eine Bürogemeinschaft für junge, kreative Gründer und Freiberufler. Derartige Zentren gibt es mittlerweile in vielen Regionen Bayerns. Für BIGHub ist vom Ministerium eine Anschubförderung bewilligt worden. Bis Juni dieses Jahres soll ein Netzwerk aufgebaut werden – nicht zuletzt mit dem Ziel, die jungen Akteure mit erfahrenen „alten Hasen“ zusammenzubringen.



Bemerkenswert groß und fachkundig ist schon bisher der Kreis der Mitwirkenden bei diesem Sprungbrett für innovative Menschen. Das für unternehmerische Aufbauarbeit bekannte „Strascheg Center for Entrepreneurship“ an der Hochschule München ist ebenso dabei wie das „Steinbeis-Transferzentrum Innovation and Sustainable Leadership“ in Pähl (Landkreis Landsberg), wie das Deutsche Luft- und Raumfahrt-Zentrum DLR in Oberpfaffenhofen (Landkreis Starnberg), in dessen Räumen das BIGHub-Konzept vorgestellt worden ist, wie Wirtschaftsförderer beispielsweise in Miesbach und Starnberg, wie der Landsberger Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer oder der Bund der Selbstständigen

(BDS) in Bayern.





Sehr engagiert



Sehr engagiert zeigt sich auch die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Ammersee, die mit ihrer Geschäftsstelle im Dießener Denkerhaus vertreten ist. Leadermanager Detlef Däke kündigt an: „Wir wollen auch solche Leute ins Netzwerk einbinden, die in der Region erfolgreich Unternehmen gegründet haben.“



Die „BIG-Hub-Region“ umfasst eine Reihe von Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg, Miesbach, Starnberg und Weilheim-Schongau. In dieser Region gibt es nach Auffassung der Initiatoren zwar sehr erfolgreiche Unternehmen und viele „hidden champions“, ebenso viele engagierte Einzelne und Freiberufler. „Doch sie kennen sich gegenseitig nicht“, beklagt Mitinitiator Prof. Wolfgang Stark vom Steinbeis-Transferzentrum. Von Vernetzung kann also bisher nur sehr mäßig die Rede sein.



Etliche Akteure zeigen sich ganz persönlich bereit und interessiert daran, jungen, kreativen Menschen weiterzuhelfen – und zwar zumindest bis zu einem gewissen Punkt kostenlos. Zu diesen Unterstützern gehört zum Beispiel Reinhard Häckl, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Schondorf und Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg am Lech. „Ich schaue mir jährlich 40 bis 50 Businesspläne an“, sagt er, „da verlange ich nichts dafür.“ Ganz persönlich den Gründergeist mit vorantreiben will auch Uwe Jennerwein, der Bezirksgeschäftsführer für Oberbayern West beim Bund der Selbstständigen.





In höheren Sphären



Auch beim DLR wird keineswegs nur in höheren Sphären wie der Raumfahrt gedacht, für die sich die Besucher der Gründungsveranstaltung ebenso interessierten. Im Oberpfaffenhofener Zentrum gibt es auch ein eigenes Büro für Technologietransfer. Dessen Leiter Robert Klarner sieht sich in einer Vermittlerrolle: „Wo gibt es neue Märkte, wo sitzen Kunden, wo sind Anwendungen, an die vielleicht zunächst keiner gedacht hat?“



BIGHub soll nun – so die Hoffnungen – nachhaltige Veränderungen zur Stärkung des ländlichen Raums einleiten. Alle möglichen Aktivitäten sind dabei geplant. Dabei spannt sich der Bogen von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für unternehmerisches Handeln über Innovations- und Entwicklungs- Workshops bis zu „Inkubatoren“, die als Orte der Entwicklung verstanden werden. Auch ein Ideenwettbewerb „Innovationen für die Region“ wird organisiert. Mit ihm werden Akteure mit innovativen Projekten und Ideen gesucht. Es gibt drei Wettbewerbskategorien: „Junge Wilde“, „Neue Alte Hasen“ und „INNovatoren“. Ausgewählten Bewerbern sollen dann Beratung und Begleitung geboten werden. Die besten Innovationen sollen am 15. und 16. Juni auf einem zweitätigen Start-up-Festival gekürt werden.

(Lorenz Goslich)