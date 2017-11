Verdiente Watschn für Schmidt

Ganz im Alleingang hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel für die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung um weitere fünf Jahre gestimmt. Dafür kassierte er zu Recht eine Watschn von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nun hat er reumütig angekündigt, den Kontakt zu Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) zu suchen und Schritte zur Reduzierung des Einsatzes von Glyphosat abzustimmen.



Hendricks indes schäumt über den Schmidt’schen Alleingang. Dieser hätte eine Stimmenthaltung bei der EU-Kommission erwirken müssen. So sieht es die Geschäftsordnung der Bundesregierung vor. Denn Hendricks war gegen eine Verlängerung der Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels in der EU.



Aber warum handelte Schmidt so? Viele vermuten eine von langer Hand geplante Aktion. Denn ohne die Ja-Stimme Deutschlands, wäre es knapp geworden für eine Zulassungsverlängerung. Einige vermuten darin eine Art Bewerbung für das Amt des Landwirtschaftsministers im Freistaat. Amtsinhaber Helmut Brunner (CSU) will ja nicht weitermachen.





Es könnte auch ganz anders sein



Es könnte aber auch ganz anders sein. Der in Leverkusen ansässige Bayer-Konzern möchte bekanntlich den Glyphosat-Hersteller Monsanto aus den USA für 66 Milliarden US-Dollar übernehmen. Zu Jahresbeginn 2018 soll es soweit sein.



Da sich mit Glyphosat nicht mehr so viel Geschäft machen lässt, weil es inzwischen von vielen Agrarchemieunternehmen angeboten wird, steht nun die Vermarktung Glyphosat-resistenter Pflanzen im Fokus. Die hat Monsanto im Angebot, inklusive der entsprechenden Patente. Das freut auch Bayer. Denn nach der Übernahme würde der Konzern aus Nordrhein-Westfalen von den entsprechenden Gewinnen profitieren.



Wenn jetzt noch kräftig Glyphosat auf Europas Äcker gekippt wird, steigen die Resistenzen weiter an. Folge: Die Landwirte werden zu den entsprechenden Pflanzen greifen, denen Glyphosat nichts anhaben kann.





Bauern wollen Pflanzenschutz



Wie wichtig Pflanzenschutz ist, hat Bayer im Jahr 2014 durch eine Unterschriftenaktion bei den Landwirten abfragen lassen. Allen voran Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands – er nahm damals die Unterschriftenliste entgegen.



Doch was hat das mit dem Bundeslandwirtschaftminister zu tun? Der ist stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Landwirtschaftlichen Rentenbank aus Frankfurt am Main. Verwaltungsratschef dieses Instituts ist Bauernpräsident Rukwied. Ein Schelm wer hier irgendwelche Zusammenhänge vermutet.



Vielleicht sieht man ja bald Christian Schmidt auf einem lukrativen Vorstandsposten bei Bayer. So wie einst Kanzleramtsschef Ronald Pofalla (CDU) 2015 plötzlich in den Vorstand der Deutschen Bahn wechselte. Vorher soll er drei Staatssekretäre unter Druck gesetzt haben, für eine Weiterführung des Bahnprojekts Stuttgart 21 einzutreten. Obwohl es massive wirtschaftliche Bedenken gab.