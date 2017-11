Verhaltene Vorfreude auf Weihnachten im Spielwarenhandel

Beim Handelsverband Spielwaren ist der Glaube an den Weihnachtsmann besonders groß. Denn zum Fest legt der Gabenbringer den Deutschen reichlich Spielzeug unter den Christbaum. Und in den vergangenen Jahren fiel die Bescherung so üppig aus, dass die Branche Rekorde verkündete: Mit einem Plus von jeweils mehr als fünf Prozent schloss sie in den Jahren 2015 und 2016 ab, rechnet der deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) vor. Dessen Geschäftsführer Ulrich Brobeil erwartet für 2017 aber nur noch einen moderaten Zuwachs.



Der Handel schätzt die Lage ganz ähnlich ein. Superrekorde werde es diesmal sicherlich nicht geben, sagt Willy Fischel, Geschäftsführer des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) voraus - und bemüht den Weihnachtsmann. Wenn der "keinen Urlaub macht", rechne die Spielwarenbranche mit einem Zuwachs zwischen einem und zwei Prozent auf mehr als 3,1 Milliarden Euro - "aber auch nur dann, wenn alles gut läuft." Denn diesmal gebe es so manches Fragezeichen, erklärt Fischel.





Kalendarische Besonderheit



Das größte von ihnen hängt mit einer kalendarischen Besonderheit zusammen: Den Händlern fehlt eine Verkaufswoche, weil Heiligabend auf den 4. Advent fällt und die Adventszeit kürzer als sonst ist. Umso mehr ist der 23. Dezember für Fischel das "Zünglein an der Waage". Der Handel rechne dann mit einem Kundenansturm am voraussichtlich umsatzstärksten Tag im ganzen Jahr.



Der 23. Dezember könnte sogar darüber entscheiden, ob die Branche zum Jahresende schwarze Zahlen schreibe oder nicht, sagt Fischel. "Also sind wir gespannt wie ein Flitzebogen." Kein Wunder, denn das Weihnachtsgeschäft macht 40 Prozent des Jahresumsatzes der Branche aus.



Fachhändler und Firmen hoffen im November und Dezember vor allem auf einen Run auf die Trendsetter unter den Spielwaren, wissen aber auch: Was gerade angesagt ist, kann morgen schon Schnee von gestern sein. Ein Beispiel dafür ist der Hype um den Fidget Spinner - eine Mischung aus Handschmeichler, Propeller und Ninja-Wurfstern. Schon vier Wochen nach dem Trendstart in den USA habe der "Zappel-Kreisel" die Welt erobert, doch seien die Umsätze bereits im August wieder stark zurückgegangen, sagt Joachim Stempfle vom Marktforschungsinstitut npdgroup Eurotoys.





Top 10 der Spielsachen



Der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels hat sich dennoch wieder daran versucht, die Top 10 der angesagten Spielsachen 2017 vorzulegen. In der Liste finden sich etwa die "Bösewichte" unter den Plüschtieren - sogenannte Feisty Pets, die ganz harmlos dreinblicken, doch nach Druck plötzlich eine fiese Fratze ziehen. "Ideal, um mal die Oma zu erschrecken", erklärt BVS-Experte Steffen Kahnt. Zu den Rennern gehörten auch Mini-Drohnen, die über eine virtuelle Brille aus der Ich-Perspektive geflogen werden könnten. Und beliebt seien nach wie vor Spielewelten - in diesem Jahr vor allem Dschungel und Drachen, sagt Kahnt.



Einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Lizenzspielwaren - also Kooperationen etwa von Filmemachern und Spielzeugherstellern. Der letzte Film der "Star-Wars-Saga" liege schon zwei Jahre zurück, das dazugehörige Spielzeug sei daher relativ alt, erklärt Marktforscher Stempfle. Der Start der 8. Episode der Filmreihe im Dezember dürfte neue Impulse bringen.



Trübere Aussichten für das laufende Jahr meldeten Unternehmen auch bei Baby- und Kleinkindartikeln, sagt Brobeil vom Verband der Spielwarenindustrie. Wie die Einschätzung mit dem aktuellen Babyboom zusammenpasst, kann er indes nicht sagen.



Die Stimmung in der Industrie sei nach den Rekordjahren zudem etwas gedrückt, sagt Brobeil. Hintergrund seien Kostentreiber wie Lohn und Gehalt für Personal sowie steigende Einstandspreise für Material, Rohstoffe und Energie. Betroffen seien vor allem kleinere und mittelgroße Firmen. Alles in allem blicke die Spielwarenindustrie aber kurz vor dem Weihnachtsgeschäft optimistisch in die Zukunft. Denn Brobeil zufolge werde in Deutschland "immer mehr und immer öfter gespielt, und zwar quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und in allen Generationen."

(Bernard Darko, dpa)