Vom gewaltigen Zukunftsmarkt für vernetzte und selbstfahrende Autos profitieren

Die deutschen Autobauer BMW, Audi und Daimler holen bei ihrem Kartendienst Here asiatische Investoren an Bord, um den lukrativen Zukunftsmarkt China zu erschließen. Insgesamt zehn Prozent der früheren Nokia-Tochter gehen an den chinesischen Kartenanbieter Navinfo, den ebenfalls aus China stammenden Internetkonzern Tencent sowie den Staatsfonds GIC aus Singapur, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Mit Navinfo gründet Here eine Gemeinschaftsfirma mit gleichen Beteiligungen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.



Die drei deutschen Autokonzerne hatten Here im vergangenen Jahr für rund 2,6 Milliarden Euro dem Telekom-Ausrüster Nokia abgekauft, um eine eigene Plattform für ortsbezogene Dienste und präzise Karten für künftige selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln. Es ist eine für bisherige Verhältnisse ungewöhnliche Kooperation konkurrierender Hersteller. Ziel ist auch, eine Plattform für Geschäftsmodelle in vernetzten Autos zu schaffen, um in diesem Markt Internet-Riesen wie Google und Apple eigene Angebote entgegenstellen zu können.





Here als Plattform betreiben



Die drei Autohersteller hatten immer betont, dass sie Here als offene Plattform betreiben und gegebenenfalls auch neue Partner gewinnen wollen. Andere Autohersteller zeigten zunächst wenig Bereitschaft, zu den Deutschen ins Boot zu steigen. Im Dezember kündigte aber der französische Konzern PSA mit den Marken Peugeot und Citroen an, die Here-Karten für Tests seiner selbstfahrenden Autos zu nutzen.



Hochpräzise Karten wie die von Here gelten als ein Schlüssel-Element für die künftige autonome Mobilität. An Here sollen zeitweise auch chinesische Firmen interessiert gewesen sein, am Ende setzten dich jedoch die deutschen Premium-Autobauer durch.





Sehr abgekühlt





In China arbeitet der Internet-Riese Baidu an eigenen selbstfahrenden Autos und hat auch einen Kartendienst unter eigenem Dach. BMW hatte eine Partnerschaft mit Baidu für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, sie soll aber laut Medienberichten sehr abgekühlt sein.



In dem Gemeinschaftsunternehmen mit Navinfo sollen unter anderem die Here-Plattform für China lokalisiert, exakte Karten für das Land erstellt und Dienste wie Flottenmanagement angeboten werden.

(Bernd Zeberl und Andrej Sokolow, dpa)