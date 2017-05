Vorreiterprojekt gestartet

Es ist ein Bundes- und Bayernweit einmaliges Projekt: Der Landkreis Bamberg will die E-Mobilität voranbringen und hat hierfür ein E-Carsharingsystem etabliert. Seit 1. Mai können Bürger des Landkreises und der Stadt Bamberg einen der 14 BMW i3 ausleihen und probefahren. In 14 der insgesamt 36 kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Bamberg sind die E-Autos stationiert. Dort gibt es auch entsprechende Ladesäulen.



„E-Mobiliät ist in aller Munde und wir wollen dieses Thema voranbringen“, sagt Johann Kalb (CSU), Landrat des Landkreises Bamberg, bei der Abholung von 17 BMW i3 aus der Nürnberger BMW-Niederlassung, der Staatszeitung. Er hat dieses Projekt zusammen mit seinem Klimaschutzbeauftragten Robert Martin auf den Weg gebracht. Drei der 17 Autos werden vom Landkreis selbst genutzt und 14 gehen in den Verleih.





Preisgünstige Ausleihe



Die Ausleihe ist relativ preisgünstig. Eine Stunde kostet fünf Euro, ein ganzer Tag 25 Euro, ein Wochenende 69 Euro. Man kann den i3 aber auch für 169 Euro eine ganze Woche, oder für 595 Euro einen Monat lang ausleihen. Strom und Versicherung sind ebenso im Mietpreis enthalten wie das Nachladen an einer der Ladesäulen der Gemeinden.



Mit dem E-Carsharing will der will der Landkreis seinen Bürgern Lust machen, einfach mal ein Elektroauto zu testen. Landrat Kalb hofft, dass das Angebot rege genutzt wird und somit dem Landkreis keinerlei Kosten bleiben: „Es ist ein Nullsummenspiel.“ Die Erfahrungen der Bürger mit den E-Autos werden in einem kurzen Fragebogen erhoben und von der Universität Bamberg ausgewertet.





Auch für BMW wichtig



Für BMW ist das Projekt ebenfalls herausragend. „Mir sind keine ähnlich umfassenden Konzepte wie das des Landkreises Bamberg bekannt. In Schleswig-Holstein, im Hochschwarzwald und in Regensburg gibt es Projekte, die aber alle wesentlich kleiner dimensioniert sind“, sagt Jürgen Rau vom BMW-Vertrieb für Deutschland und Leiter des Vertriebs an Behörden, der Staatszeitung.



Der BMW i3 ist nach Werksangaben optimal für die individuelle Mobilität im urbanen Raum ausgelegt. Sein 125 kW (170 PS) starker Elektromotor hat eine Reichweite bis zu 300 Kilometern. Selbst im Alltagseinsatz seien auch bei widrigen Wetterbedingungen und Nutzung der Klimaanlage oder Heizung mit einer Batterieladung bis zu 200 Kilometer Reichweite möglich.

(Ralph Schweinfurth)