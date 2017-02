Wenig Schützenhilfe aus Brüssel

Es ist ein typisches Problem des familiären Mittelstandes: Der Firmeninhaber wird alt, krank oder stirbt und seine Kinder wollen den Betrieb nicht übernehmen. Dann muss es jemand anderes tun. Besonders im ländlichen Alpenraum ist die Unternehmensnachfolge ein Problem. Deshalb gründeten die Handels- und Handwerkskammern und andere Wirtschaftsverbände aus sechs Ländern der Alpenregion (Deutschland, Österreich, Italien [Süd-Tirol], die Schweiz und Frankreich) die Initiative C-TEMAlp (Continuity of Traditional Enterprises in Mountain Alpine space areas). Deren Ziel ist es, die Betriebe der traditionellen Produktionsbereiche im Alpenraum beim Generationenwechsel und beim Erhalt der Unternehmenskontinuität zu unterstützen.





Nicht sexy



Vor Kurzem wurde auf einer Konferenz in der bayerischen Landesvertretung in Brüssel, organisiert von der Industrie und Handelskammer München und Oberbayern, die auch an der mit EU-Mitteln unterstützten Initiative teilnimmt, deutlich, dass das Problem bei EU-Kommission und EU-Parlament noch nicht richtig angekommen ist. Traditionelle Unternehmen sind nicht „sexy“, anders als Start-ups.

Barbara Schretter, die Leiterin der bayerischen Landesvertretung in Brüssel, die selbst aus einer Alpenregion stammt, beschrieb den Teufelskreis: Junge Leute wandern in die Städte ab, die Geburten gehen zurück, die Betriebe kränkeln. „Ohne vitale Unternehmen keine Chance für junge Leute und ohne junge Leute keine Chance für die Betriebe.“



Georg Schmidt, zuständig beim bayerischen Wirtschaftsministerium für Mittelstandspolitik, sagte, das Problem habe in seinem Ministerium hohe Priorität. Er belegte das Problem der Unternehmensnachfolge für Bayern mit Zahlen. 2015 seien von den insgesamt 718.000 Selbstständigen in Bayern 72.000 zwischen 60 und 65 Jahre alt und 68.000 über 65 gewesen. Und die Gruppe der Alten sei seit 2009 immer größer geworden. Rund 24.000 bayerische Unternehmen mit insgesamt 350.000 Beschäftigten seien im Zeitraum von 2014 bis 2018 übergabebereit. Nur in Nordrhein-Westfalen liege die Zahl höher (29.400). 4800 bayerische Unternehmen seien im Zeitraum von 2011 bis 2015 jährlich übergeben worden. Zu 91,5 Prozent sei das Alter des Inhabers der Grund gewesen, zu 3,6 Prozent seine Krankheit und zu 4,9 Prozent sein Tod. Und die Nachfragelücke, also der Unterschied zwischen der Zahl der Unternehmen, die einen Nachfolger suchen und der Zahl der potenziellen Nachfolger werde immer größer. Das Verhältnis sei von 0,7 im Jahre 2007 auf 1,4 im Jahre 2014 gestiegen.





„Matching“ als Problem



Hauptproblem bei der Findung von nicht-familiären Nachfolgern sei das „Matching“, also der Abgleich der Vorstellungen zwischen dem, der das Unternehmen übergibt und dem, der es übernimmt. Das liege oft an den irrealen Preisvorstellungen des Besitzers oder daran, dass der Käufer die Übernahme finanziell nicht stemmen könne oder ihm die berufliche Qualifikation fehle. Mittelständische Unternehmen (KMU) werden in der EU, anders als den USA, fast ausschließlich über Banken finanziert. Die aber wären wegen der nach der Finanzkrise 2008 eingeführten strengen Eigenkapitalregeln (Basel III) noch zurückhaltender mit KMU-Krediten, gebe es keinen „Mittelstandsfaktor“ in Basel III, quasi eine Ausnahme von den Regeln für Mittelstandsbanken. „Der Mittelstandsfaktor muss beibehalten werden“, forderte Schmidt. Der bayerische Staat gewähre Bürgschaften. Auch Programme zur Beteiligung des Staates am Eigenkapital der Unternehmen würden neuerdings aufgelegt. Nachfolger würden in dieser Hinsicht aber genauso behandelt wie Neugründer.



Das jüngst in Deutschland reformierte Erbschaftssteuerrecht sei kein wirkliches Hindernis für die Übergabe des Unternehmens an Erben. Aber optimal sei die Reform nicht, so Schmidt vom bayerischen Wirtschaftsministerium.



Der Südtiroler Europaabgeordnete Herbert Dorfmann (Europäische Volkspartei, zu der die CSU gehört) kennt die Lage der Landwirte gut. Dorfmann ist Agronom und arbeitet im Agrarausschuss des EU-Parlaments. „Politik kann da nicht viel machen“, sagte er. „Nur da, wo die Nachfolge wirklich gewollt ist.“ Da könne die Politik bei der Finanzierung helfen, durch Fonds oder Förderung von Crowd-Funding und „natürlich“ beim Abbau von bürokratischen Hindernissen. Aber es sei eben meistens keine Bereitschaft da, den Betrieb aus der Hand zu geben. Außerdem spiele die Alterssicherung eine Rolle. Viele Landwirte machten auch jenseits der 65 weiter, weil sie keine hätten.



Der bayerische EU-Abgeordnete Markus Ferber (CSU), kritisierte, dass die EU mehr für innovative Start-Ups tue als für traditionelle Gewerbe. Er, der diplomierte Elektroingenieur, halte heute Hochschulabschlüsse für nicht so wichtig. Hochschulabgänger hätten meist keinen Unternehmergeist.





Kreditbürgschaften



Gehaltvoll und verständlich klang es nicht, was Kristin Schreiber, Leiterin einer Unterabteilung der Industrie-und Mittelstandsabteilung der EU-Kommission („Growth“) auf der Veranstaltung präsentierte: „Wir können helfen, aus europäischer Sicht.“ Ihre Abteilung sei zuständig für COSME, die Start-Up-Politik und das Netzwerk „Enterprise Europe“, an dem die europäischen Handelskammern angeschlossen sind. Bei COSME handelt es sich um ein breit angelegtes EU-KMU-Förderprogramm. Dafür stellt die EU 2,3 Milliarden Euro aus ihrem Haushalt für 2014 bis 2020 bereit. Für Unternehmensübertragungen fällt finanziell was ab in Form von Kreditbürgschaften. Den Begünstigten könne es letztlich egal sein, wie das Programm heiße, von dem sie unterstützt würden, so Schreiber. Und was noch? „Wir haben Qualitätsstandards für Informationsplattformen.“ Immerhin gebe es davon 45 in der EU. Also keine konkrete Unterstützung aus dem fernen Brüssel für das Nachfolgeproblem.

Wer in Deutschland einen Nachfolger sucht, für den gibt es die Unternehmensnachfolgebörse „nexxt-change“; wer jemanden in der Alpenregion jenseits der nationalen Grenze sucht, C-TEMAlp. Europaweit gibt noch keine Unternehmensnachfolgebörse. Kristin Schreiber von der GD Growth: „Das können wir nicht zentral tun.“ Bayern müsste das Problem also selber in die Hand nehmen.

(Rainer Lütkehus)