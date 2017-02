„Wir wollen das Amazon der Lüfte werden“

Der europäische Flugreisemarkt ist im Umbruch. Sogenannte Low-Cost-Carrier verdrängen immer mehr die etablierten nationalen Fluggesellschaften. „Die Ticketpreise in Europa werden weiter fallen und die Billigflieger weit mehr als 50 Prozent Marktanteil haben“, prognostizierte Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer (Marketingvorstand) von Ryanair, bei der Vorstellung des neuen Winterflugplans 2017/2018 in Nürnberg. So wird mit den beiden neuen Destinationen Krakau und Vilnius das von Ryanair bediente Streckennetz von der Frankenmetropole aus auf zwölf Ziele anwachsen. „Wir werden ab Nürnberg rund eine Million Passagiere befördern“, so Jacobs.



Möglich wird das dynamische Wachstum von Ryanair durch die niedrigen Treibstoffpreise und die Ausrichtung auf Direktverbindungnen. „Während die großen Airlines von bestimmten internationalen Flughäfen, sogenannten Hubs, wie Frankfurt am Main oder München zu bestimmten Hubs fliegen, bedienen wir das Flugbedürfnis der Menschen mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen“, erläuterte der Marketingvorstand. Gerade Geschäftsreisende und Touristen wollten innerhalb Europas direkt von einem Ort zum anderen fliegen. Das zeige sich auch am Nürnberger Flughafen. Dort erfreue sich Ryanair bereits jetzt über Rekordbuchungen für den Sommerflugplan 2017.





Durchschnittspreis für ein Ticket: 46 Euro



Erfolgsgeheimnis ist laut Jacobs ganz klar der Preis. Im Durchschnitt kostet ein Ryanair-Ticket 46 Euro. Bei der Konkurrenz WizzAir sind es 57 Euro, bei Norwegian 80 Euro, bei Easyjet 91 Euro und bei Air Berlin 123 Euro. Wer Lufthansa fliegt, zahlt im Durchschnitt pro Ticket 226 Euro. Teurer ist nur noch der Verbund Air France/KLM mit 249 Euro. „Wir geben die gesunkenen Treibstoffpreise direkt an die Kunden weiter“, erklärte Jacobs. Man hätte die dadurch realisierten Unternehmensgewinne auch einstreichen können. Damit die Ryanair-Kunden auch weiterhin günstig fliegen können, habe man die Treibstoffkosten „gehedgt“, sprich sich die günstigen Preise durch entsprechende Finanztransaktionen gesichert. Jacobs verweist hier nur lapidar darauf, dass dies auch andere Airlines tun könnten, denn der Ölpreis werde sicher wieder anziehen.



Ein weiterer Erfolgsfaktor von Ryanair ist auch die Sitzplatzauslastung, die laut Jacobs im Durchschnitt 94 Prozent beträgt und damit deutlich höher liegt als beim Wettbewerb. Darum ist er auch sicher, dass das Ziel von Ryanair zu erreichen ist: „Wir wollen das Amazon der Lüfte werden!“



Für den Nürnberger Flughafen, der in den letzten Jahren eher als „Fluchhafen“ für Schlagzeilen sorgte, weil er wegen rückläufiger Passagierzahlen auch wirtschaftlich im Minus war, ist das Ryanair-Engagement gut. Flughafenchef Michael Hupe freut sich jedenfalls über die Strategie der Iren mit den Direktverbindungen, die perfekt zur Strategie des Nürnberger Airports mit europäischen Direktverbindungen passt. Und die Wachstumsziele der Iren mit einer Million Fluggästen allein am Nürnberger Flughafen sind für Hupe, der den Airport bisher erfolgreich aus der Krise geführt hat, Musik in seinen Ohren. Auch dass Ryanair mit seinem Engagement für 750 Arbeitsplätze am Flughafen sorgt, freut Hupe.





Neue Partnerschaften ab Ende Sommer 2017



Der Flughafen-Geschäftsführer verweist aber auch auf die Sekundäreffekte. So habe die Zahl der Übernachtungen im Großraum Nürnberg durch Gäste aus Großbritannien, die mit dem Flieger kommen, um 50 Prozent zugenommen.



Marketingvorstand Jacobs kündigte dann noch für Ende Sommer 2017 eine neue Partnerschaft von Ryanair mit der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus und dem Lowcoster Norwegian an. So werden dann Fluggäste mit Ryanair nach Dublin geflogen und von dort geht es mit Aer Lingus weiter in alle Welt.

Günstigere Preise durch mehr Wettbewerb ist das Motto von Ryanair. Darum sieht Jacobs es mit Sorge, dass sich die Lufthansa den deutschen Konkurrenten Air Berlin auf Umwegen einverleibt: „Es ist de facto eine Übernahme.“ Das ärgert Ryanair ein wenig, denn vor Jahren hätten sie gerne Aer Lingus übernommen, was ihnen aber aus kartellrechtlichen Gründen verwehrt blieb.



Darum setzt Ryanair jetzt umso stärker auf europäische Expansion. In Berlin kämpft die Airline beispielsweise für den Erhalt des Flughafens Tegel, weil selbst nach einer Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) viel zu wenig Flugkapazität für die Bundeshauptstadt zur Verfügung stehen wird. „Jeder sollte unsere Petition zeichnen, Tegel zu erhalten, denn das bedeutet mehr Anbieter und damit niedrigere Preise für den Fluggast“, so Jacobs.

(Ralph Schweinfurth)