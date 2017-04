Zehn Stunden Höchstarbeitszeit pro Tag

Die bayerische Wirtschaft wirbt mit einer Kampagne für flexiblere Arbeitszeiten. "Wir sehen in allen Branchen, dass unser starres Arbeitszeitgesetz nicht mehr zeitgemäß ist und dringend ein Update benötigt", erklärte der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Alfred Gaffal, am Mittwoch in München. Gerade im Zuge von Digitalisierung und Globalisierung brauche es mehr Flexibilität, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen gewünscht werde. Kritik kam von der IG Metall, die sich das Thema Arbeitszeiten auch für die kommende Tarifrunde auf die Fahne geschrieben hat.



Mit der Kampagne zielt die vbw auf eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Als Eckpunkte will sie unter anderem erreichen, dass die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden aufgegeben wird und stattdessen eine Wochenarbeitszeit von höchstens 48 Stunden gilt. Dies würde "ein deutliches Plus für die Unternehmen und die Mitarbeiter bringen", erklärte Gaffal. Zudem pochte er auf eine Abschaffung der elfstündigen täglichen Mindestruhezeit zwischen Arbeitsende und Beginn der Arbeit am nächsten Tag.





Flexible Lösungen



Auch flexible Lösungen für Wochenend- und Schichtarbeit unter Berücksichtigung der Gesundheit der Mitarbeiter sowie auf betriebs- und branchenspezifische Lösungen gehören zu den Forderungen der Wirtschaft. So spielten etwa im Baugewerbe und Tourismus das Wetter und saisonale Effekte eine Rolle bei der Frage, ob und wie viel gearbeitet werden kann.



Die vbw verwies auch auf eine Ende März veröffentlichte Umfrage unter Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, die das Emnid-Institut für den Arbeitgeberverband Gesamtmetall durchgeführt hatte. Demnach gaben 77 Prozent der Befragten an, zu mehr als zehn Stunden täglicher Arbeit bereit zu sein. 62 Prozent von allen würden das aber nur tun, wenn sie das selbst wollen, 15 Prozent auch bei Anordnung, hatte die Befragung unter 1055 Beschäftigten ergeben.





Nur Beschäftigte wissen, wie sie arbeiten wollen



Bayerns IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler erklärte dazu: "Wie die Beschäftigten arbeiten möchten, wissen nur die Beschäftigten selbst, nicht die Arbeitgeberverbände." Die Gewerkschaft hat eine Befragung durchgeführt, an der sich alleine in Bayern fast 150.000 Beschäftigte beteiligt hätten. Erste bundesweite Ergebnisse lägen bereits vor: Demnach wollten 96 Prozent "auch in Zukunft ein Arbeitszeitgesetz, das der Arbeitszeit Grenzen setzt, mit einem Recht auf Abschalten durch gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten", so Wechsler.

(Christine Schultze, dpa)