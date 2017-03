Zur Arbeit Pendeln in den Freistaat

Die Zahl der Pendler nach und aus Bayern ist gestiegen. Fast 357 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiteten im vergangenen Jahr (Stand Juni) im Freistaat, wohnten aber woanders. Das waren rund 22 800 mehr als im Vorjahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Der Anteil der sogenannten Einpendler an den 5,3 Millionen Beschäftigten hat sich damit leicht erhöht - von 6,5 auf 6,7 Prozent. Die meisten fuhren aus Baden-Württemberg (96 100), Nordrhein-Westfalen (41 400) und Hessen (40 500) nach Bayern zur Arbeit. Insgesamt pendeln in Deutschland rund 17 Millionen Menschen - mehr als ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die meisten benutzen das eigene Auto. Sechs Millionen Menschen sind täglich mehr als 25 Kilometer pro Strecke unterwegs. 8,5 Millionen brauchen länger als eine Stunde pro Weg, rund 850 000 sogar länger als 90 Minuten.

Häufiger krank, früher tot



Die Zahl der Menschen, die in Bayern leben, aber in anderen Bundesländern oder im Ausland arbeiten, ist ebenfalls gestiegen - um 16 500 auf knapp 275 000. Auch hier gab es 2016 den meisten Pendlerverkehr jeweils zwischen Bayern und Baden-Württemberg (109 000), Hessen (60 800) und Nordrhein-Westfalen (39 900). München, Nürnberg und Regensburg sind nach wie vor die Pendlermagneten im Freistaat. Etwa 368 000 Menschen arbeiteten in der Landeshauptstadt, lebten aber nicht dort. Die Mehrheit der Beschäftigten fuhr jeweils aus den benachbarten Landkreisen und Städten in die größere Stadt an ihren Arbeitsort. Nach Nürnberg pendelten 156 000 Männer und Frauen, in Regensburg waren es knapp 76 000.

Gut tut die tägliche Belastung freilich nicht, wie Mediziner längst festgestellt haben. Steffen Häfner ist Chefarzt der Klinik in Bad Elster und Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er weiß: Pendler leiden überdurchschnittlich häufig an Herz- Kreislaufbeschwerden sowie an Rückenschmerzen. Denn die Fahrten zur Arbeit bedeuten für den Körper Stress. Und die Pendler sterben früher. (dpa)