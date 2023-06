Arbeitswelt der Zukunft

Das Münchener Stadtviertel Ludwigsvorstadt hat an der Ecke Goethe-, Pettenkoferstraße einen neuen Blickfang: Anfang Mai hat die Münchener Verein Versicherungsgruppe ihr neues Bürogebäude „das max“ eröffnet. Nicht einmal zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist das neue Bürogebäude mit der markanten Außenfassade, das nur 700 Meter vom Münchner Hauptbahnhof entfernt ist, fertiggestellt. „das max“ hat sieben Obergeschosse und zwei Untergeschosse. Der begrünte Innenhof bietet Sitzgelegenheiten und einen Spielplatz. Die oberen Etagen verfügen über Balkone zum Innenhof, das 6. Obergeschoss (Dachgeschoss) über zwei Dachterrassen.

Die Fassade, die die Handschrift des Stuttgarter Architekturbüros SCOPE trägt, setzt mit seinen vertikal wechselnden Fenster- und Betonfertigteilelementen auf der Straßenseite und vorgehängten Blechkassetten auf der Innenhofseite einen architektonischen Akzent und vermittelt zwischen den angrenzenden historischen Gebäuden und der neuen Büroarchitektur. Die Betonfertigteile sind leicht gedreht, durch ihre handwerkliche Bearbeitung als gespitzte Oberfläche erhalten sie eine reliefartige Tiefe, die vergleichbare Fassaden aus dem 19. Jahrhundert in unsere Zeit überträgt. Die raumhohen Fensterelemente aus bronzefarbenen Aluminium-Rahmenprofilen sind mit einer Dreifach-Wärmeschutzverglasung ausgeführt und verfügen über eine Dreh-Kipp-Funktion. Ein außenliegender, motorisch betriebener Sonnenschutz ist allseitig vorhanden.

Heizen und Kühlen mit Betonkernaktivierung

Die Grundlastkühlung und -heizung der Büroflächen basiert auf der thermischen Aktivierung des Gebäudemassenspeichers, das heißt, der Sichtbetondecken. In der Gebäudehülle, also an der Fassade, befinden sich die dezentralen Lüftungsgeräte, die zur Be- und Entlüftung der Büroflächen dienen und ebenso die Temperierung der Flächen unterstützen, das heißt, vortemperierte Luft einbringen. Die Geräte sind von außen nicht sichtbar, die Luftzufuhr erfolgt über die Fugen zwischen den Fertigteilen und den Fenstern. Luftzüge im Innern entstehen hierbei nicht. Die Kühlung und das Raumluftsystem sind Musterbeispiele für nachhaltiges Bauen. Hierzu gehört zum Beispiel, dass sich die Fassaden-Lüftungsgeräte in einem Raumabschnitt ausschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird.

„Für das Handwerk“, so lautet das Motto des Münchener Verein. Für das Sichtbarmachen des Handwerks in der Innenarchitektur hat der Münchener Handwerksversicherer das Team von KINZO beauftragt. KINZO hat die Arbeitsräume und Gemeinschaftszonen deshalb auch als Showroom für das Handwerk inszeniert: So sind beispielsweise die Gipskartonwände mit verschiedenen Putzarten und Texturen ausgeführt.

Die Glastrennwände der Besprechungsräume sind mit Grafiken versehen, die die Kerngewerke des Münchener Verein integrieren. Auch in den Möbeln und Materialien spiegelt sich das Handwerk wider: mit Akustikziegeln in der Maurerarbeit. Mit Streckmetall im Metallbau. Und mit Holzbock und Holzlamellen in der Tischlerarbeit. Die Auswahl der Schrift, Farben, Formen und Materialien erfolgte im „das max“ im Einklang mit der Corporate Identity des Münchener Verein.

Selbstverständlich verfügt „das max“ über ergonomische Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Tischen – im offenem Raum und in Einzel- und Gruppenbüros – genauso wie über Meetingräume für unterschiedlich große Gruppen. Neu sind die sogenannten Fokusboxen, in denen ein konzentriertes Arbeiten möglich ist. Sie dienen für ungestörtes telefonieren, für kurze Besprechungen zu zweit oder für die Teilnahme an einer Videokonferenz.

Jedes Obergeschoss im „das max“ verfügt über einen extrem großzügig gestalteten WeSpace-Bereich. Der Münchener Verein versteht WeSpaces als Räume für engagierte Teams und echtes Wirgefühl. Sie bringen Menschen zusammen als sozialer und informeller Treffpunkt, der Identifikation stiftet, Orientierung bietet und Zusammenhalt schafft. Jeder WeSpace-Bereich ist mit einer vollwertigen Küchenzeile, einem großen Tisch, Sitzgelegenheiten, digitalem Whiteboard, Garderobe und Lockern ausgestattet.

Sichtschutz und Wohlfühlatmosphäre

Am großen Tisch in der Mitte des WeSpace-Bereichs können die Mitarbeitenden auch Laptops und andere Endgeräte anschließen. Das Highlight des New Works ist das neue Workingcafé „das moritz“ im Erdgeschoss, in dem hochwertige Kaffeespezialitäten vom Barista zubereitet werden. Für alle Mitarbeitende des Münchener Verein bietet „das moritz“ Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten außerhalb der Büroflächen.

Zwei markante Zahlen zum Innenausbau: Es wurden 5000 Meter Holzlamellen aus Esche eingebaut sowie in den WeSpaces über 400 Akustikziegel. Letztere werden auch als Schallabsorber an Autobahnen eingesetzt. Der Innenausbau einschließlich großer Teile der Inneneinrichtung zeichnet sich durch perfektionierte Schreinerarbeit aus. Darauf hat der Münchener Verein als Handwerksversicherer besonders großen Wert gelegt. Auch viele Möbel sind handwerkliche Präzisionsarbeit, so wurden etwa die Communitytische in den WeSpace-Bereichen und dem Workingcafé aus massiver Eiche mit über 250 Kilogramm Gewicht einzig für „das max“ maßangefertigt.

Das komplette Gebäude sowie die Außenanlagen sind mit pollenfreien und allergikerfreundlichen Pflanzen ausgestattet. Die sich im „das max“ befindlichen Pflanzen sind zudem ohne Einsatz von Erde eingetopft – somit entstehen keine gesundheitsgefährdenden Pilzsporen in der Luft.

Um den Mitarbeitenden, die mit dem Fahrrad in die Direktion kommen, mehr Komfort zu bieten, wurde „das max“ mit Duschen, Umkleidekabinen und Spinden ausgestattet. Die Tiefgarage verfügt neben den Autostellplätzen über rund 120 Doppelparker-Fahrradstellplätze sowie gesonderte Rollerstellplätze.

Der Neubau, dessen Büroflächen bereits komplett ausgelastet sind, ist, auch was die Innenarchitektur angeht, eine pfiffige und clevere Idee. Sie erzählt vom Münchener Verein und von seiner Arbeit, der sich der Münchener Traditionsversicherer nun schon seit über 100 Jahren mit Leidenschaft und Engagement widmet. „das max“ steht für die „next generation“ der Arbeitswelt und zeigt auch jungen Menschen, dass der Münchener Verein ein attraktiver Arbeitgeber in der Landeshauptstadt ist. (Rainer Reitzler)