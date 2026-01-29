Im Frühling wächst bei vielen Menschen der Wunsch nach einem eigenen Zuhause. Wer sich frühzeitig und fundiert über nachhaltige und verlässliche Bauweisen informieren möchte, findet beim „Baufrühling 2026“ am 21. und 22. März bundesweit Orientierung für den Start ins Hausbaujahr.

Veranstaltet wird das Aktionswochenende vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF). In den Musterhaus-Ausstellungen „FertighausWelt“ in Köln, Wuppertal, Hannover, Nürnberg, Günzburg und im Schwarzwald öffnen die Musterhäuser jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, und Besucherinnen und Besucher können erleben, wie modernes Bauen mit Holz-Fertighäusern funktioniert.

Im Fokus des Baufrühlings stehen umfassende Informationen zu Bauqualität, nachhaltigen Baukonzepten und hoher Planungssicherheit. Individuelle Beratungen in vollständig ausgestatteten Musterhäusern runden das Angebot ab. Alle Häuser erfüllen die verbindlichen Qualitätskriterien der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Ein begleitendes Rahmenprogramm mit Angeboten für Familien sowie herstellerspezifische Aktionen sorgen zusätzlich für Abwechslung und Inspiration in den Musterhausparks.

Der Baufrühling 2026 richtet sich an alle, die sich informieren, vergleichen und Ideen für ihr persönliches Traumhaus sammeln möchten. Er bietet darüber hinaus einen gelungenen Auftakt in das Hausbaujahr 2026. (BSZ)