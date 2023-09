Bezahlbarer Wohnraum für Unterfranken

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim setzt ihren starken Kurs fort: Im Hubland Quartier V in Würzburg entstehen 87 neue Mietwohnungen, davon 78 einkommensorientiert gefördert, auf einem 5430 Quadratmeter großen Grundstück in der Jenny-Hausmann-Straße. Mit dem Spatenstich läuteten Staatsministerin Judith Gerlach(CSU), Oberbürgermeister Christian Schuchardt und BayernHeim Geschäftsführer Ralph Büchele die nächste Bauphase ein.



Gerlach hob die Relevanz des Projekts für die Region hervor: „Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in Würzburg. Dafür nehmen wir rund 34 Millionen Euro in die Hand. Das freut mich gerade als unterfränkische Ministerin ganz besonders.“



Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) konnte zwar selbst nicht am Spatenstich teilnehmen, freut sich aber, dass die staatlichen Wohnungsbaugesellschaften in Bayern weiteren Wohnraum schaffen: „Während der Bund auf die Bremse drückt, bauen wir weiter. Bis Ende des Jahres wird die BayernHeim bayernweit schon 2000 Wohnungen im Bau haben und insgesamt voraussichtlich 6800 Wohnungen in Bestand, Bau, Planung und Entwicklung.“



Das „Hubland“ wird zum Vorzeigeprojekt für die Stadt Würzburg und die Region. Neben den bezahlbaren Wohnungen der BayernHeim entsteht hier ein völlig neues Viertel nahe dem Universitäts-Campus - die Innenstadt ist in weniger als 30 Minuten fußläufig erreichbar.



Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH, betont: "Wir schaffen hochwertigen, bezahlbaren Wohnraum hier in Würzburg. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot. Bezahlbares Wohnen ist ein wichtiger Standortvorteil."



Die BayernHeim hat das Grundstück im Februar 2021 von der Stadt Würzburg erworben. Hier entstehen insgesamt 87 Wohnungen mit zusammen über 5700 Quadratmetern Wohnfläche für mehr als 250 Bewohner.

Würzburgs Oberbürgermeister erklärt: "Mit dem Wohnbauprojekt der BayernHeim wird ein weiterer wichtiger Baustein für ein neues vielfältiges Stück Stadt auf der ehem. militärischen Liegenschaft umgesetzt. Mit dem im Jahr 2021 durchgeführten Realisierungswettbewerb konnte eine qualitätvolle, funktionale und gestalterisch hochwertige Architektur gefunden werden, die den zukunftsorientierten Lösungsansatz für stadtnahes bezahlbares Wohnen ideal und nachhaltig umsetzt."



Das Bauprojekt der BayernHeim zeichnet sich durch ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept aus. Die Gebäude werden nach Effizienzhausstandard 55 und in einer Holz-Hybridbauweise mit vorrangig nachhaltigen Materialien gebaut. Die Fassaden und auch die Retentionsdächer werden teilweise begrünt sein. Hinzu kommt ein nachhaltiges Mobilitätskonzept mit Car-Sharing sowie einer guten Anbindung an den ÖPNV.



Das Projekt wird vom Nürnberger Architekturbüro Grabow und Zech geplant und soll im Herbst 2025 fertiggestellt werden. Die BayernHeim wird nach Abschluss der Bauphase dem Projekt als langfristige Eigentümerin und Vermieterin erhalten bleiben. (BSZ)