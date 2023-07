Dauerhaft bezahlbarer Wohnraum

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim schafft weiter bezahlbaren Wohnraum für Bayern. Für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen realisiert die BayernHeim Wohnraum im neuen Quartier Luitpoldviertel in Nürnberg. Dort hat vor Kurzem das Richtfest für 86 geförderte Wohnungen stattgefunden. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Die BayernHeim leistet mit diesem Projekt einen erheblichen Beitrag für mehr und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in einer zentralen Lage von Nürnberg. Durch ihren Einstieg in das Projekt entstehen hier nun doppelt so viele geförderte Wohnungen wie ursprünglich geplant, außerdem auch ein Bio-Supermarkt als Nahversorger.“ Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Michael Fraas: „Die Quartiersentwicklung an diesem exponierten und zugleich urbanen Standort ist Teil der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung Nürnbergs und Beispiel für die gelungene Nachnutzung eines vorher versiegelten Areals und BayernHeim schafft leistbare geförderte Wohnungen, die wir in Nürnberg dringend brauchen.“ Ralph Büchele, Geschäftsführer BayernHeim: „Mit dem Projekt zeigt die BayernHeim, wie Wohnen bezahlbar, wirtschaftlich und ökologisch realisiert werden kann.“

Im Luitpoldviertel wird ein gemischt genutztes innerstädtisches Quartier entwickelt, in dem die BayernHeim gemeinsam mit dem Projektentwickler, der KIB-Gruppe, Wohnraum und Nahversorgungsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft errichtet. Das Wohnungsangebot reicht von 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Wohnungen der BayernHeim werden barrierefrei gestaltet und verfügen über eine private Loggia oder einen Balkon. Durch die Schallschutzverglasung wird es für die Bewohnerschaft auch einen privaten Freisitz geben. Das Wohngebiet ist sehr gut an die Trambahn angebunden, der Stellplatzschlüssel konnte deswegen reduziert werden. Für die Wohnungen der BayernHeim und den Bio-Supermarkt werden 52 Tiefgaragenstellplätze errichtet, zusätzlich wird es einen Fahrradabstellraum an der Regensburger Straße geben. Minister Bernreiter: „In dieser hochwertigen, innerstädtischen Lage entsteht sehr gut angebundener bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Durch den Einstieg der BayernHeim in das Projekt ist es gelungen, die Zahl der ursprünglich geplanten 43 geförderten Wohnungen auf nun 86 Wohnungen zu verdoppeln. Das ist ein großer Erfolg!“

Auch an die neue Gemeinschaft wurde bei diesem Projekt gedacht. Es entsteht ein halböffentlicher Innenhof mit Sitzinseln zum Aufenthalt und zur Kommunikation mit der Nachbarschaft. Auf dem Dach der innenliegenden fünfgeschossigen Wohnsichel werden Mietergärten und ein Spielplatz für die Bewohner geschaffen.

Im Architekturwettbewerb hatte sich das Münchner Büro Steidle Architekten durchgesetzt. Im Quartier Luitpoldviertel baut die KIB-Gruppe darüber hinaus rund 550 weitere Wohnungen und einen großen Edeka-Markt mit Bäckerei und Café.

Das Projekt im Luitpoldviertel ist bereits das dritte der BayernHeim in Nürnberg: 97 Wohnungen werden schon vermietet, weitere 249 geförderte Wohnungen werden parallel in Lichtenreuth gebaut. Mit diesem Projekt bietet die BayernHeim 432 langfristig bezahlbare Mietwohnungen in Nürnberg an.

Die BayernHeim GmbH, eine von drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, schafft bayernweit preisgünstigen Mietwohnraum. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Die 2018 gegründete BayernHeim hat insgesamt über 5500 Wohnungen auf den Weg gebracht. 267 Wohnungen werden vermietet, 1022 befinden sich aktuell im Bau, der Rest in Planung und Entwicklung. (BSZ)