Ein Bungalow für die zweite Lebenshälfte

Nach der jungen Familie sind Menschen über 50 die zweitwichtigste Zielgruppe für Hausbauunternehmen. Laut Statistik des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) zählt fast jeder vierte Bauherr zu dieser Altersgruppe. Viele von ihnen möchten aus einer Stadtwohnung oder einem zu groß gewordenen Haus lieber in einen altersgerechten Wohnsitz umziehen. Sie wünschen sich ein kleines Haus mit Garten, das modern, komfortabel und pflegeleicht ist und das viele Lieblingsplätze bereithält, die sich spätestens nach Ende des Berufslebens so richtig genießen lassen. Meist ist ihr Traumhaus für die zweite Lebenshälfte ein Bungalow.



Das entscheidende Merkmal des Bungalows ist, dass er nur eine Etage hat. Schlafzimmer, Wellnessbad und Wohnbereich befinden sich allesamt im Erdgeschoss. Auch für ein Gästezimmer, ein Homeoffice und natürlich die Haustechnik findet sich in modernen Bungalow-Grundrissen Platz. Lästiges Treppensteigen entfällt entweder ganz oder lässt sich wahlweise auf ein Minimum reduzieren, wenn der Bungalow beispielsweise um einen kompakten Keller oder ein halbes Obergeschoss ergänzt wird. Statt der Dinge des täglichen Bedarfs werden im zusätzlichen Stockwerk dann gerne haustechnische Geräte, Erinnerungsstücke und selten genutzte Gegenstände untergebracht, sowie natürlich das Gästezimmer für Kinder, Enkel oder auch die häusliche Pflegekraft.



In einem altersgerechten Wohngeschoss gibt es kurze, stufenlose Wege von einem zum anderen Zimmer, auf Wunsch extra breite Durchgänge und zusätzliche Bewegungsfreiheit beispielsweise im Badezimmer oder in der Küche. Das Herzstück eines Bungalows ist der meist offene Wohnbereich mit Essplatz, Couch und Küche. Große Fenster und Terrassentüren schaffen hier einen nahtlosen Übergang in den Garten. „Auf kleinerer Fläche vereint der Bungalow alle individuellen Anforderungen und Wünsche älterer Bauherren“, weiß Fabian Tews, Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau. Aber auch bei immer mehr jüngeren Bauherren seien die Vorteile des Bungalows sowie insgesamt kleinere Wohnformen gefragt – und dies nicht nur wegen einer möglichen Kostenersparnis. „Begriffe und Ideale wie Downsizing, Ressourcenschonung und die Konzentration auf das Wesentliche lassen sich auch im Immobiliensektor wiederfinden und auf Wunsch mit einem Holz-Fertighaus zielsicher und zugleich komfortabel erreichen“, so Tews.



Dass großer Komfort auch auf Grundflächen weit unter 120 oder 140 Quadratmetern sehr gut möglich ist, zeigen die modernen Bungalow-Konzepte der Fertighaushersteller. Die vorgedachten Entwürfe vereinfachen die Planung und lassen sich wie ein Neuwagen konfigurieren oder im Detail anpassen. Auf Wunsch kann jeder Fertighaus-Bungalow sogar von A bis Z individuell entworfen und ausgestattet werden. Gerade bei älteren und komfortorientierten Bauherren beliebt ist die schlüsselfertige Bauausführung: Alle Arbeiten inklusive des Innenausbaus werden dabei vom Fertighaushersteller als Generalunternehmer erledigt. Der Bauherr sucht sich aus, was ihm gefällt und kann zum vereinbarten Fertigstellungstermin direkt einziehen. Den Stress auf der Baustelle spart er oder sie sich.



„Die meisten Bauherren – ob jung oder alt – schätzen Komfort und lieben es, ihre besten Jahre in schöner Umgebung zu genießen“, sagt der BDF-Sprecher. Sie entscheiden sich für pflegeleichte, hochwertige Ausstattung und Einrichtung sowie für technische, auch automatisierte Features, um Wohnkomfort und erhöhte Sicherheit zu genießen. „So ziemlich alles lässt sich mit einem modernen Fertighaus individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse des Bauherrn anpassen und planungssicher in die Tat umsetzen“, schließt Tews. (BSZ)