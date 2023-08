Ein Zeichen für Nachhaltigkeit und modernes Arbeiten

Pünktlich zum 220-jährigen Firmenjubiläum wird das neue Firmengebäude der Hagenauer+Denk KG (H+D) aus Immenstadt fertig. Stetiges Umsatzwachstum und ein breiteres Produktprogramm waren der Grund für die Entscheidung, den Schritt zu einem kompletten Neubau zu gehen.

Das 1803 in Immenstadt gegründete Unternehmen beschäftigte sich anfangs noch mit dem Handel von Stoffen und dem Hecheln von Flachs, bevor es Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer Seilerwarenfertigung startete. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts gelang mit dem Aufblühen neuer Verpackungsmaterialien, wie Klebebändern, Umreifungsbändern und Stretchfolien, der Wandel des Unternehmens zum Hersteller von Verpackungsmaschinen und schlüsselfertigen Verpackungsanlagen.

Heute wird das Unternehmen in 7. Generation von Gerd Strasser geführt und ist Marktführer im Bereich der Endverpackung im süddeutschen Raum. Über einen Online-Shop werden zusätzlich Verpackungsmaterialien und technische Gummiringe angeboten. Zu den mehr als 24 000 Kunden von H+D zählen neben den klassischen Fertigungs- und Distributionsbetrieben aus der Automobil-, Maschinenbau-, Textil-, Chemie- und Pharmabranche und auch der Online-Handel.

Der Neubau besteht aus einer Montage- und Lagerhalle mit insgesamt 3000 Quadratmetern Fläche. Die Lagerhöhe wurde auf 7,5 Meter fixiert, um eine kostspielige Sprinkleranlage zu vermeiden. Der Bürotrakt ist dreistöckig und bietet insgesamt 1800 Quadratmeter Nutzfläche.

Der Neubau wird in mehrerlei Hinsicht dem Wandel der Zeit gerecht: Mit dem Ziel, das gesamte Gebäude emissionsfrei betreiben zu können, wurde die Außenhaut nach GEG 40 Standard gebaut. Neben ökologischen Dämmmaterialien, wie zum Beispiel Steinwolle, wurden auch Betonfertigteile mit Rezyklat-Anteil verwendet.

Gründach auf Bürogebäude

Zur Heizung und Kühlung der Räume wird auf monovalente Wärmepumpen gesetzt, die über eine 300 kWp PV-Anlage gespeist wird. Die PV-Anlage ist so dimensioniert, dass der tägliche Stromverbrauch des Unternehmens inklusive der vier Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge ebenfalls mit abgedeckt wird. Überschüssiger Strom wird auf dem Strommarkt angeboten.

Das Bürogebäude ist mit einem Gründach versehen, dass neben ökologischen Effekten auch das Raumklima im Bürotrakt verbessert. Zehn Prozent der Fassadenfläche wurden mit einer Vertikalbegrünung versehen, um eine natürliche Beschattung zu ermöglichen und eine verträgliche Einbettung des Gebäudes in das Landschaftsbild zu erreichen.

Retentionsbecken um das Gebäude herum sammeln das Niederschlagswasser und führen es gedrosselt einem angrenzenden Kanal zu. Die dem Kanal zugeführte Wassermenge ist dabei nicht größer, als diejenige vor der Bebauung. Die Retentionsbecken sind als Feuchtbiotope konzipiert und mit entsprechenden Pflanzen versehen. Sie sollen eine entsprechende Fauna anziehen.

Im Besitz des Unternehmens befindet sich noch eine angrenzende Gewerbefläche, die aktuell der landwirtschaftlichen Nutzung überlassen wird. Aus Gründen des Sichtschutzes und Landschaftsschutzes werden noch Obstbäume gepflanzt, um Bienen und anderen Insekten neuen Lebensraum zu schaffen.

Um den Mitarbeitenden eine ansprechende Atmosphäre bei der Arbeit und in Ruhephasen zu bieten, wurde auf Großraumbüros verzichtet. Stattdessen wurden Bürolandschaften für zwei, vier und maximal sechs Mitarbeiter geschaffen. Die Büros wurden weitestgehend auf einem Geschoss untergebracht, um kurze Informations- und Kommunikationswege zu ermöglichen. Obwohl das Unternehmen die Möglichkeit des Home-Office anbietet, sind die Arbeitsplätze bislang mitarbeiterbezogen konzipiert. Der Schritt zur freien Arbeitsplatzwahl kann jedoch einfach gegangen werden.

Unbehandeltes Naturholz im Foyer sowie ausreichend Pflanzen in den einzelnen Arbeitsbereichen sollen ein Wohlfühl-Klima vermitteln. Ebenfalls sorgen Ruhebereiche zwischen den Büros für ein kurzes Abschalten vom Tagesgeschäft oder laden zu zwanglosen Gesprächen ein.

Die Kantine im 1. Obergeschoss bietet einen fantastischen Blick auf die Allgäuer Berge und wird dem Motto „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, gerecht. In diesem Stockwerk sind auch Ruheräume und ein Fitnessraum mit Massagemöglichkeit untergebracht. Die Ruheräume bestehen aus mehreren Liegen, auf denen sich Mitarbeiter bei entsprechend ruhiger Musik entspannen und neue Kräfte sammeln können. Im Fitnessraum soll Teamgeist entstehen. Entsprechende Geräte wurden geplant. Laufbänder und Rudermaschinen könnten bei Bedarf folgen. Eine Massageliege ermöglicht den Mitarbeitern, ein kostenloses Angebot für eine Rücken-/Nackenmassage wahrzunehmen.

Das neue Hochregallager ist für 3000 Palettenstellplätze konzipiert und ermöglicht die Lagerung von Waren in ausreichender Menge, um Lieferkettenprobleme zu verhindern und Großmengenpreise zu erhalten. Der Einkauf ist dabei angehalten, ausschließlich bei solchen Lieferanten Waren zu beziehen, die sich an die Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes halten. Zusätzlich ist H+D seit vielen Jahren aktives Mitglied des UN Global Compact-Programms der Vereinten Nationen und verpflichtet sich zu einer ökologisch nachhaltigen und ethisch verantwortungsvollen Unternehmenskultur.

Die Montagehalle grenzt direkt an das Hochregallager an. Eine Hallennutzhöhe von 7,5 Metern ermöglicht auch die Vormontage von Vertikalförderern und Robotern. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Werkstatt rein, die Werkstatt unrein, das Ersatzteillager, die Elektrowerkstatt und das Meisterbüro. Auf diese Weise sind eine enge Abstimmung und Überwachung von Montagearbeiten möglich. Die Halle wird durch Betonkernaktivierung geheizt und gekühlt. Eine Mezzanine über den Werkstätten bietet zusätzlichen Lagerraum.

Mit dem neu geschaffenen Gebäudekomplex möchte H+D ein Zeichen für Nachhaltigkeit, modernes Arbeiten und zukünftiges Wachstum setzen. Zugleich wurden weitere Reserven geschaffen, die auch der nächsten Generation die Basis für weiteren unternehmerischen Erfolg geben. Angedacht ist ein Ausbau des Online-Geschäfts und eine stärkere Fokussierung auf die Verpackungsautomatisierung. (BSZ)