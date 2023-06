In Modulbauweise gebaut

Den Hortneubau mit vier Unterrichtsräumen an der Friedrich-WandererSchule in Nürnberg haben unter anderem Oberbürgermeister Marcus König (CSU), Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich, die Referentin für Jugend, Familie und Soziales, Elisabeth Ries, sowie die Referentin für Schule und Sport, Cornelia Trinkl, vor Kurzem offiziell eröffnet. Entstanden ist ein fünfgruppiger Hortneubau für 125 Kinder und die vier neuen Räume an der Wandererstraße/Fürther Straße. Der Bau kostete rund 9,9 Millionen Euro.

Das städtische Hochbauamt hat den Hortneubau sowie die neuen Unterrichtsräume bereits im November 2022 zur Nutzung übergeben. Die Friedrich-Wanderer-Schule war ursprünglich vierzügig geplant. Infolge der stark gestiegenen Schülerzahlen in Nürnbergs Westen umfasst die Schule inzwischen teils sieben Züge. Für den gewachsenen Bedarf an Hortplätzen und Unterrichtsräumen ist deshalb ein Bau in Modulbauweise am nördlichen Rand des Schulgeländes an der Fürther Straße 285 errichtet worden.

Oberbürgermeister Marcus König: „Nürnberg ist eine attraktive Stadt, die wächst. Wir wenden große Energie auf, um auch die soziale Infrastruktur mitwachsen zu lassen. Insbesondere bei Kinderbetreuung und Schule haben Stadtrat, Verwaltung und Stadtspitze Prioritäten gesetzt. Trotz schwieriger Haushaltslage soll das auch so bleiben, damit wir unsere Stadt nachhaltig und zukunftsgewandt weiterentwickeln.“

„Für 125 Kinder ist mit dem Neubau des Hortes ein Ort des Lernens, Spielens und Erlebens entstanden, der einen weiteren Baustein für die ganztägige Bildung und Betreuung im dicht besiedelten Nürnberger Westen mit vielen Kindern darstellt. Unser Ziel ist es, Zug um Zug allen Familien ein Angebot machen und auch den ab 2026 stufenweise eintretenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter zu erfüllen“, erklärte Elisabeth Ries.

„Neben den neuen Betreuungsräumen bietet der Neubau interimsweise auch Raum für vier moderne Klassenzimmer. Wir haben damit für die Schülerinnen und Schülern eine optimale Lern- und Betreuungsumgebung, die ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden fördert“, so Schulreferentin Cornelia Trinkl.

Besonders stolz zeigt sich Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich über die Projektleistung: „Das Hochbauamt hat es in sehr knappen elf Monaten Bauzeit geschafft, dieses nicht ganz einfache Gebäude in den beengten Verhältnissen zwischen Fürther Straße und der Schule kosten- sowie terminsicher zu bauen – das alles unter Wahrung höchster energetischer und pädagogischer Ansprüche.“

Der Neubau hat eine Bruttogrundfläche von rund 1885 Quadratmetern und eine Nutzfläche von etwa 1260 Quadratmetern. Die Planung und Objektüberwachung lag in den Händen des Nürnberger Architekturbüros Ulrich + Ulrich. Die Projektleitung lag beim Hochbauamt der Stadt Nürnberg. Für die Tragwerksplanung zeichnete das Ingenieurbüro Schöne aus Nürnberg verantwortlich. (BSZ)