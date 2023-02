Leuchtturmprojekte und kluge Ideen

Drei bayerische Ingenieurbüros wurden letzte Woche für ihre herausragenden Projekte in Eichstätt, Straubing und Nürnberg mit dem Bayerischen Ingenieurpreis 2023 ausgezeichnet. Der renommierte Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau vergeben. Drei weitere Büros erhielten eine Anerkennung.



Die Preise wurden im Rahmen des 31. Bayerischen Ingenieuretags vergeben. Der Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Norbert Gebbeken, überreichte sie gemeinsam mit Bauminister Christian Bernreiter (CSU).

„Ob Leuchtturmprojekt, tolle Insellösung oder kluge Idee – mit dem Bayerischen Ingenieurpreis würdigen wir herausragende Leistungen der am Bau tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure. Mit dem Preis machen wir ihren unverzichtbaren Dienst an der Gesellschaft sichtbar“, erklärte Gebbeken den Hintergrund des Preises.



Platz 1 des Bayerischen Ingenieurpreis 2023 (Preissumme: 5000 Euro) sicherte sich das Team von Bergmeister Ingenieure mit dem Herzogsteg in Eichstätt.



Der neue Herzogsteg über die Altmühl verbindet die Eichstätter Altstadt mit der Neustadt. Durch seine minimalistische Form und Gestaltung fügt er sich optimal in die Landschaft und das Stadtbild ein. Der schlanke und stromlinienförmige Brückenquerschnitt und das abbaubare Geländer bieten einen sehr guten Hochwasserschutz. Binnen weniger Stunden kann im Hochwasserfall das Geländer abmontiert werden. Dies hat den Vorteil, dass sich kein Treibgut verfangen und die Brücke beschädigen kann.



Sehr nachhaltig und wirtschaftlich ist der Herzogsteg auch dadurch, dass der Gehweg dauerhaft ohne Beschichtung realisiert wurde, wodurch weniger Rohstoffe verbraucht wurden. Durch seine fugenlose Bauweise ist die Fußgängerbrücke obendrein besonders wartungsarm. Die leistungsfähige Brückenkonstruktion gepaart mit geringem Materialeinsatz sowie effizientem Hochwasserschutz zeugt von hoher technischer Kreativität bei einem ausgeprägten Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, so die Jury.



Platz 2 (Preissumme: 3000 Euro) ging an ISP Scholz Beratende Ingenieure AG für den TU-Neubau Straubing.



Die Technische Universität München ließ am Campus Straubing ein neues Lehr- und Forschungsgebäude für Nachhaltige Chemie bauen. Dieses Projekt wurde mit dem 2. Platz prämiert, da es laut Preisgericht ein Musterbeispiel für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen in anspruchsvollem Gebiet ist. Der Neubau wurde auf einer nicht mehr genutzten Mülldeponie errichtet und befindet sich zudem im Überflutungsbereich der Donau. Indem das Planungsteam den Neubau auf 20 Meter tiefen Pfählen aufständerte, konnten beide Herausforderungen durch eine konstruktive Maßnahme ideal gelöst werden. Die Deponie musste so nur punktuell für die Gründung eröffnet werden und wurde nach Abschluss der Baumaßnahme nach oben hin abgedichtet.



Da das Gebäude nur etwa 30 Meter von der Donau entfernt liegt, ist mit Überflutungen zu rechnen. Im Erdgeschoss des aufgeständerten Gebäudes liegen Parkplätze, die im Hochwasserfall zügig geräumt werden können. Oberhalb des Erdgeschosses ist das Gebäude uneingeschränkt nutzbar. Das Betreten und Verlassen des Hauses ist über eine gesonderte Konstruktion an der Seite sichergestellt.



Sowohl die Hochwassersituation wie auch die Deponie als Untergrund des Gebäudes stellen eine besondere technische Herausforderung dar, für welche nach Ansicht der Jury die ISP Scholz Beratende Ingenieure AG eine eindrucksvolle baulich Lösung gefunden hat.



Auf Platz 3 (Preissumme: 2000 Euro) kamen Tragraum Ingenieure für den Fahrradspeicher in Nürnberg.



Am Nelson-Mandela-Platz südlich des Nürnberger Hauptbahnhofs ließ die Stadt als Teil eines modernen Mobilitätskonzepts ein großformatiges, wetterfestes Fahrradparkhaus errichten. Das Fahrradparkhaus mit seiner dezenten, weißen, filigranen Fassade aus Stahlrohrrundstützen bringt Funktionalität und Optik optimal in Einklang. Die Außenansicht wird durch eine spezielle optische Wirkung, den so genannten Moiré-Effekt, geprägt. Die transparente Außenhaut sorgt im Inneren für eine große Nutzerfreundlichkeit und ein hohes Sicherheitsgefühl.



Die verwendeten Baustoffe des Fahrradparkhauses sind vollständig recycelbar. Das begrünte Dach trägt außerdem zu einem guten Mikroklima im städtischen Raum bei. Das Team von Tragraum Ingenieure hat laut Jurybegründung dieses Fahrradparkhaus besonders nachhaltig und innovativ geplant..



Die drei Anerkennungen gingen an folgende Projekte:



– Arnulfsteg, München, geplant von SSF Ingenieure AG. Ende 2020 wurde der Arnulfsteg für den Fußgänger- und Radverkehr freigegeben. Die 240 Meter lange Brücke erstreckt sich zwischen Hacker- und Donnersberger Brücke über das komplette Gleisbett der Deutschen Bahn. Tragwerk, Design und einzigartige Baustellenlogistik waren nach Meinung des Preisgerichts herausfordernd und überzeugend.



– Brücke der L83 über die Ahr – Planer: Zilch+Müller Ingenieure. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde ein Widerlager der Brücke schwer beschädigt. Das Randfeld war an seinem südlichen Auflager nicht mehr gestützt und hing stark durch. Es wurde in seine ursprüngliche Lage angehoben, um ein neues Widerlager zur Auflagerung zu schaffen. Nach nur zwei Monaten konnte die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden.



– König-Ludwig-Brücke in Kempten, die bauliche Lösung stammt von der Konstruktionsgruppe Bauen AG. Die denkmalgeschützte König-Ludwig-Brücke ist eine der ältesten weltweit erhaltenen Holz-Eisenbahn-Brücken. Die geschickte Anordnung der neuen Verkleidung aus Lamellen reduziert die einwirkenden Windlasten. Durch die Wiederherstellung des baulich-konstruktiven Holzschutzes ergibt sich außerdem eine besonders hohe Dauerhaftigkeit der Konstruktion. (Friedrich H. Hettler)