Der Traum vom eigenen Haus kann auch in der aktuellen Situation Wirklichkeit werden – und zwar nachhaltig und klimafreundlich. Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) lädt alle Bauinteressierten herzlich ein, sich am „Tag des Musterhäuser“, 23. und 24. September 2023, über die neueste Generation von Fertighäusern zu informieren.



Das Aktionswochenende bietet die beste Gelegenheit, hochwertige und umweltschonende Traumhäuser zu entdecken. Die bundesweit sechs Musterhaus-Ausstellungen „FertighausWelt“ präsentieren eine Vielzahl individueller Hausbaubeispiele, die alle in ressourcenschonender Holz-Fertigbauweise errichtet und mit energieeffizienter Haustechnik ausgestattet sind. Diese Fertighäuser tragen nicht nur zur Schonung des Klimas bei, sondern bieten ihren zukünftigen Besitzern auch eine planungs- und kostensichere Energieversorgung.



Der „Tag der Musterhäuser“ lädt dazu ein, ein ganzes Wochenende lang die beeindruckenden Traumhäuser in den FertighausWelten kostenlos und unverbindlich zu besichtigen. Hier erhalten Bauinteressenten wertvolle Inspiration und können sich von den verschiedenen Hausbaubeispielen begeistern lassen. Außerdem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie.



Eine kompetente Beratung ist entscheidend bei der Planung des eigenen Traumhauses. Daher stehen in den Musterhäusern Experten zur Verfügung, die kostenlos und unverbindlich viele Fragen rund um den Hausbau und Fertighäuser beantworten.



Der Tag der Musterhäuser am 23. und 24. September ist die beste Gelegenheit, um sich von nachhaltigen und klimafreundlichen Fertighäusern inspirieren zu lassen und den eigenen Hausbau-Träumen einen Schritt näher zu kommen. (BSZ)