Abenteuer für junge Entdecker

An manchen Tagen ist es ganz schön mühsam, Kinder und Jugendliche von einem Spaziergang zu überzeugen. Deshalb gibt es in Warth-Schröcken in Vorarlberg jetzt ein neues Angebot, bei dem der Ausflug an die frische Luft mit spielerischem Entdecken verbunden wird. Bei den Kräuter- und Waldwanderungen heißt es: Smartphone aus und ab in die Natur.

Die Urlaubsregion Warth-Schröcken lädt in diesem Sommer zu einem ganz besonderen Erlebnis für Kinder ein: Ab dem 15. Juli bis einschließlich 19. August 2024 findet jeden Montag eine spannende Kräuter- und Waldwanderung statt. Diese besonderen Naturerlebnisse sind speziell für Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren konzipiert, wobei jüngere Entdecker in Begleitung eines Elternteils ebenfalls willkommen sind.

Beim Sammeln von Kräutern lernen Kinder ihr natürliches Umfeld noch einmal auf eine ganz neue Weise kennen. Unter der fachkundigen Leitung von Katharina Moosbrugger, einer diplomierten Kräuterpädagogin und erfahrenen Wanderführerin, werden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine etwa 2,5 Stunden dauernde Entdeckungsreise durch die Wälder und Wiesen der Region mitgenommen. „Hast du schon den Wald sprechen gehört? Bist du schon mal barfuß durch die Natur spaziert? Warst du schon mal Naturkünstler?“ Mit diesen Fragen lädt Katharina Moosbrugger zu einem Abenteuer ein, das die Kinder nicht so schnell vergessen werden. Das Ziel dieser Wanderungen ist es, dem Nachwuchs die Schönheit und Vielfalt der Natur näherzubringen und ihm zu zeigen, wie spannend und lehrreich die Umwelt sein kann.

Die genaue Route der Wanderung wird im Frühjahr festgelegt, sobald der letzte Schnee geschmolzen ist, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer die schönsten und interessantesten Ecken der Natur erkunden können. Die Wanderungen sind so gestaltet, dass sie nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam sind. Dazu gehören verschiedene Waldspiele, kreative Aktivitäten wie Malen mit Naturfarben und ein leckeres Picknick mit einer Auswahl an frischen Kräutern aus der Region. Spielerisch lernen die Teilnehmer so die Vielfalt der Pflanzen kennen – und sind anschließend kleine „Kräuterprofis“.

Mit 1.500 Metern Seehöhe ist Warth die höchste Gemeinde Vorarlbergs. Das Nachbardorf Schröcken liegt nur wenige Meter niedriger. Beiden Walserdörfern gemeinsam: das wohltuend milde Sommerklima und die reine, nahezu pollenfreie Bergluft. Und wem es doch einmal zu warm wird, der springt in einen der sommerfrischen Bergseen. (BSZ)