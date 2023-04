Keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Aktive Entspannung heißt es im Aqua Dome im tirolerischen Längenfeld, denn dort trifft raue Ötztaler Natur auf Entspannung im Thermen-Luxus. Das architektonische Meisterwerk glänzt auf über 65 000 Quadratmetern mit einem außergewöhnlichen Wellnesskonzept, das die Heilkraft der Natur und, ganz der Nachhaltigkeit verschrieben, auch die Ressourcen der Alpen nutzt. Es locken 2200 Quadratmeter Wasserfläche, die mit aus rund 1865 Metern Tiefe gewonnenem Ötztaler Thermalwasser gespeist werden.

Im Außenbereich gelangt man durch ein Flussbecken zum Wahrzeichen des Aqua Domes, den scheinbar schwebenden Schalenbecken. In der zu unterst liegenden Massageschale lässt sich die belebende Wirkung eines Whirlpools genießen, während in der darüberliegenden Schwefelschale das Wasser stetig mit reinem Schwefelwasser angereichert wird. In der Soleschale findet man nicht zuletzt dank Musik, Lichteffekten und dem fünfprozentigem Salzgehalt ultimative Entspannung. All das bei angenehmen 34 bis 36 Grad Celsius.

Im Saunabereich locken elf verschiedene Saunen und Dampfbäder, wie die Heusauna oder die Schluchtensauna, die stündlich mit unterschiedlichen Aufgüssen überrascht. Im Domdampfbad, das kathedralenähnliche Züge aufweist, wird unter anderem einmal täglich eine belebende Berghonig Anwendung durchgeführt. Für körperliches und geistiges Wohlbefinden ist also bestens gesorgt.

Mondscheinbaden gibt es jeden Freitag bis 24 Uhr

Als kleiner Geheimtipp sei das Mondscheinbaden erwähnt. Dieses findet jeden Freitag statt, dann lädt der Aqua Dome sogar bis 24 Uhr zum Plantschen und Entspannen ein. Das Spa-Resort punktet zudem mit ausgesuchten Massagen und Treatments. So wird die Behandlung beim Wave Signature Ritual auf einer Wasserliege, kombiniert mit Klängen, Schallwellen und den Bewegungen des warmen Wassers ausgeführt, was zu einem einzigartig ganzheitlich-harmonisierendem Erlebnis wird.

Für aktive Urlauber bietet sich eine (E-)Bike Tour mit den hauseigenen Fahrrädern auf dem 52 Kilometer langen Ötztal Radweg an, abseits der großen Straßen, durch wilde Felslandschaften, entlang der Ötztaler Ache. Natürlich lässt sich die Ötztaler Natur auch auf einem der Wanderwege rund um die 3000er wunderbar zu Fuß erkunden.

Für diejenigen, die es actionreicher mögen, gibt es beim Canyoning, dem Abseilen in Wasserfällen oder dem Sprung von meterhohen Felsen bestimmt einen besonderen Adrenalinkick.

Wer bei so viel Angebot lieber länger bleibt, findet in einem der 200 Zimmer des angeschlossenen 4-Sterne Superior Hotels im alpin-modernen Stil einen großartigen Platz zum Nächtigen und Genießen. Die Aqua Dome-Küche, die Traditionsrezepte und landestypische Zutaten und Herstellungsmethoden aus dem Alpenraum überraschend neu umsetzt, überzeugt bei einem reichhaltigen Frühstück und 6-Gänge Abendessen auch die Feinschmecker.

Zusätzlich steht Hotelgästen der stylische SPA 3000 zur Verfügung, der sich auf zwei weiteren Etagen auf dem Dach des Thermengebäudes erstreckt. Nach einem Aufenthalt in der Alpenkräutersauna mit ihrem Kamille-, Pfefferminze- und Lavendelduft und einem energetisierenden Ötztaler Mineralienbad bietet sich eine Pause auf der Dachterrasse mit Gipfel-Panoramablick an. Gefolgt von einem Kräuterpackungsbad, in dem eine pflegende Körperpackung mit Ötztaler Kräutern und Blüten im warmen Dampfbad aufgetragen wird.

Zuletzt wurde der beliebte Alpen-Hotspot 2017 um einen separaten Familienbereich erweitert. So können sich die kleinen Thermenbesucher nun in Reifen- oder Trichterrutsche vergnügen. Im selben Jahr erhielten auch die RELAX!-Tagesgäste einen gemütlichen, separaten Raum, mit reservierter Liege und eigenem Ruhepool.

Mehr Wellness für einen erholsamen Urlaub zu Zweit oder einem aktiven Urlaub mit der Familie geht nicht. Das Ötztal mit seiner einzigartigen Therme wartet nur knapp 2,5 Stunden von München entfernt darauf erkundet und erlebt zu werden. (Maria Hettler)