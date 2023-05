Alles im Fluss

Bad Gögging ist pure Urlaubsvielfalt im Herzen Bayerns zwischen Ingolstadt und Regensburg. Bekannt ist der niederbayerische Urlaubsort für seine Heilmittel, seine Kulturlandschaft mit duftenden Hopfengärten, für idyllische Natur und belebendes Wasser. Dieses sorgt nicht nur für Wohlbefinden in der Thermenlandschaft, es entschleunigt auch bei einer sommerlichen Bootsfahrt oder Kajaktour auf der Donau. Auf dem Wasser lässt es sich in aller Ruhe dahingleiten, unberührte Natur und seltene Vögel ziehen friedlich vorbei und mit jedem Paddelschlag wird ein Stückchen Alltag abgeschüttelt. Ein besonderes Erlebnis ist das Bootswandern mit dem Donaufischer auf der Donau durch die Weltenburger Enge, dem „Grand Canyon“ von Ostbayern.



Früh am Morgen, wenn Nebelschwaden über dem Wasser hochsteigen, die ersten Sonnenstrahlen aufblitzen und das Morgenkonzert der Vögel einsetzt, zeigt die Donau ihr schönstes Gesicht. Fischer wie Lothar Ziegler lieben diese Morgenstunden am Strom. Ihn kann man bei seiner Arbeit als Donaufischer als Gast begleiten. Los geht es in Eining bei Bad Gögging. Bis kurz vor dem Kloster Weltenburg treibt die Zille, ein typisches hölzernes Ruderboot, ruhig vorbei an idyllischen Flussauen, in denen Eisvögel, Gänsesäger und Fischreiher wie auch Grau- und Kanadagänse zu sehen sind. Wilder wird der Fluss an der Weltenburger Enge, dort holt Lothar Ziegler an den steil aufragenden Jurafelsen die Netze ein und zusammen mit den Gästen sortiert er den frischen Fang mit Zander, Barben, Waller oder Hechten. Die Tour dauert 2,5 bis 3 Stunden und kostet 50 Euro pro Person.



Nach dem Bootsausflug bietet sich ein Besuch im Biergarten des Kloster Weltenburg an. In der ältesten Klosterbrauerei der Welt wird die Historie von fast einem Jahrtausend höchster Braukunst lebendig. Der schattige Biergarten ist beliebter Treffpunkt bei Gästen, die anschließend mit dem Ausflugsschiff durch das Naturschutzgebiet der Weltenburger Enge nach Kelheim und wieder zurückfahren.



Wasser, Strand und Streicheleinheiten gehören zum Urlaubserlebnis. In Bad Gögging kann man nicht nur an den Donau-Auen die Füße ins Wasser halten und sein Handtuch zum Sonnenbad ausbreiten. Die Limes-Therme im Ortszentrum von Bad Gögging bietet neben Badespaß jede Menge gesunder und entspannender Anwendungen. Alle drei Naturheilmittel des Ortes – Schwefel-, Thermalwasser und Moor – kommen in Packungen und Bädern zum Einsatz. (BSZ)