Ein Fest der Sinnesfreuden

Im Rahmen des Jahresmottos "Prien am Chiemsee für alle Sinne" eröffnet sich Einheimischen und Gästen eine ganzheitliche Erfahrung voller sinnlicher Entdeckungen und unvergesslicher Erlebnisse. Das Jahr 2024 steht für die bayerische Seegemeinde Prien am Chiemsee ganz im Zeichen einer facettenreichen Einladung, den Ort nicht nur zu besuchen, sondern mit allen Sinnen zu erleben.

Sinneserlebnisse in der Natur: Waldbaden und Kräuterwanderungen

Die Wälder von Prien am Chiemsee sind nicht nur kostbare Naturräume, sondern auch ein einzigartiger Ort der Erholung. Das innovative Konzept des "Waldbadens" (Shinrin Yoku) bietet Teilnehmern die Möglichkeit, die Atmosphäre des Waldes mit all ihren Sinnen achtsam zu erforschen. Wir nehmen bewusst eine kleine Auszeit in der Natur, können dabei entspannen und neue Kraft tanken. Im Herzen dieser Naturidylle, am Aussichtsplateau Herrnberg, erstreckt sich ein beeindruckender 100-jähriger Baumriesenwald. Hier nimmt die renommierte Kursleiterin für Waldbaden, Andrea Stephan, die Teilnehmer mit auf eine geführte Reise durch das dichte Grün der Bäume. Ein beruhigender Spaziergang, begleitet von entspannenden Körper-, Atem- und Achtsamkeitsübungen z.B. aus dem Qigong und Yoga, lässt die Besucher die heilende Kraft des Waldes intensiv erleben. Die positiven Wirkungen des Waldbadens wurden bereits in zahlreichen Studien untersucht, es reduziert unter anderem Stress und stärkt das Immunsystem.

Die reiche Vielfalt der heimischen Wildpflanzen-Aromen wird bei geführten Kräuterwanderungen erlebbar gemacht, wobei Hobby-Kräuterkundler die Delikatessen aus Wiese und Wald entdecken können. Die kleinen Schätze am Wegesrand sind verkannte Gaumen-Genüsse – mit ihrem Geschmack, der von bitter über nussig bis süß reicht, verleihen Wildkräuter vielen Rezepten das besondere Etwas.

Vogelstimmenwanderung und Duftsauna im Prienavera Erlebnisbad

Zusammen mit einem Naturführer haben Hobby-Ornithologen im Jahr 2024 die Gelegenheit, den morgendlichen Vogelkonzerten und ihren Solisten zu lauschen. Die Vogelstimmenwanderung in Prien führt zu verschiedenen Lebensräumen zahlreicher einheimischer Vogelarten. Mit etwas Glück können sogar seltene Exemplare wie die Wasseramsel mit ihrem besonderen Gesang gehört werden. Das Eichental in Prien ist eine wahre Vogelheimat, und bei einer Vogelstimmenwanderung mit Gerhard Märkl erhalten Gäste faszinierende Einblicke. Im März und April kehren Zugvögel zurück und beginnen mit der Partnersuche, dem Nestbau und der Brut. Diese Zeit bietet die perfekte Gelegenheit, ihrem Gesang zu lauschen. Die geschmackvoll sanierte Saunalandschaft des Prienavera Erlebnisbades bietet Besuchern eine Oase der Entspannung. Umgeben von Wärme und angenehmen Düften hochwertiger ätherischer Öle können Gäste während einer Duftsauna die wohltuenden Effekte verschiedener Aromen erleben – eine einzigartige Sinneswahrnehmung mit vitalisierender, erfrischender, ausgleichender und zugleich belebender Wirkung, passend zum touristischen Jahresmotto.

Schnitzeljagd-Touren: Prien neu entdecken

Ab diesem Jahr laden verschiedene Schnitzeljagd-Touren dazu ein, die Urlaubsregion Prien am Chiemsee auf Schritt und Tritt mit neuen Augen zu sehen. Durch spannende Fragen, Rätsel und abenteuerliche Wege werden die schönsten Sehenswürdigkeiten auf unterhaltsame Weise gefunden. (BSZ)