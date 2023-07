Ein Weg voller Wow-Momente

125 Kilometer entlang eines der letzten Wildflüsse Europas von Österreich nach Deutschland laufen? Dank des Lechwegs ist das seit über zehn Jahren möglich. Denn bereits 2012 eröffnete der Klassiker als erste grenzüberschreitende Weitwanderstrecke zwischen den beiden benachbarten Ländern. Die moderate Route verläuft größtenteils parallel zum Lech mit seiner typisch türkisgrünen Farbe. Insgesamt 15 Wegabschnitte können individuell geplant und in sieben bis zehn Etappen absolviert werden. Der Titel „Lechweg – von der Quelle bis zum Fall“ lässt den Verlauf bereits erahnen: Beginnend am Formarinsee oberhalb von Lech am Arlberg führt der zertifizierte „Leading Quality Trail“ via Warth (Vorarlberg) weiter durch die Tiroler Naturparkregionen Lechtal sowie Reutte und schließlich über die Grenze bis zum Lechfall im bayerischen Füssen. Das markante weiße L auf anthrazitfarbenem Grund hält Wanderer auf Kurs – übrigens auch dann, wenn sie den Lechweg in umgekehrter Richtung gehen möchten. Diverse Partnerunterkünfte am Wegesrand, Gepäcktransport-Services sowie Spezialveranstalter erleichtern die Planung. Für alle, die die Tour verlängern möchten, gibt es zudem acht Lechschleifen mit Ausflügen in die Umgebung.

Jährlich lockt der Lechweg von Ende Juni bis Mitte Oktober zahlreiche Naturliebhaber in die Lechtaler und Allgäuer Alpen. In diesem Zeitraum gilt die gesamte Strecke offiziell als geöffnet. Mit Blick auf die Gipfel der Berggruppen legen Aktive dann 2526 Höhenmeter zurück. Wer nicht bis Juni warten möchte, kann auf etwa 80 Kilometern die verkürzte Frühjahrsvariante ab Steeg/Tiroler Lechtal bis Füssen laufen. Neben einem der artenreichsten Lebensräume Europas bringt die Verbindung von drei Bundesländern (Vorarlberg, Tirol, Bayern) sowie fünf Regionen (Lech am Arlberg, Warth in Vorarlberg, Tiroler Lechtal, Reutte in Tirol, Allgäu) auch unterschiedliche Traditionen und Geschichten mit sich. Entlang des Pfads bestaunen Wanderer darüber hinaus zahlreiche Sehenswürdigkeiten sowie Tier- und Pflanzenarten. Zu den Highlights zählen Attraktionen wie die riesige Steinbockkolonie am Vorarlberger Formarinsee, das urige Walserdorf Warth, die spektakuläre Holzgauer Hängebrücke im Tiroler Lechtal und das Vogelparadies Pflach bei Reutte/Österreich. Das Finale furioso schließlich markieren die bayerischen Königsschlösser mit Neuschwanstein sowie das Geotop Lechfall bei Füssen im Allgäu am Ende der 125 Kilometer langen Route. (BSZ)