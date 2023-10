Fünf Tonnen schwer

Urkunde in Stein gemeißelt: Die vier Mal einen Meter große steinerne Gründungsurkunde Regensburgs aus dem Jahr 179 n. Chr. ist die älteste Geburtstafel einer deutschen Stadt.

Die älteste Gründungsurkunde einer deutschen Stadt sehen Historiker in diesem etwa vier auf knapp einen Meter großen Steinquader, der im Regensburger Stadtmuseum zu sehen ist. Das mit fünf Tonnen schwergewichtige Dokument belegt gut lesbar die Entstehung der Donaumetropole mit seiner weltberühmten Altstadt. In dieser Form ist sie die weltweit einzig erhaltene Gründungsurkunde einer Stadt.

Der römische Kaiser Marc Aurel ließ die ursprünglich neun auf etwa einen Meter große Inschrift 179 n. Chr. mit Hammer und Meißel anfertigen. Vor genau 150 Jahren, 1873, wurde der antike Beleg, der am Tor des Legionslagers in Regensburg installiert war, gefunden - genau dort, wo er einst stand: am Ostentor. (obx)