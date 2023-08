Grenzüberschreitend weitwandern

Indian Summer am „Lechweg – von der Quelle bis zum Fall“: So lautet künftig das Herbst-Motto der grenzüberschreitenden Weitwanderroute zwischen Deutschland und Österreich. Denn während die Lechweg-Saison bisher nur bis Anfang Oktober dauerte, ist der „Leading Quality Trail“ entlang des Wildflusses ab sofort fast vier Wochen länger begehbar – zumindest sofern es keinen frühen Wintereinbruch gibt. Dementsprechend wurden auch die Verkehrsverbindungen entlang der Strecke von 4. bis 29. Oktober 2023 erweitert. Dann fährt dreimal täglich ab Lech am Arlberg/Rüfiplatz ein Wanderbus (22 Euro/Pers.) bis zum Formarinsee. Das Hochgebirgsgewässer auf 1793 Metern im Lechquellgebiet ist übrigens auch offizieller Startpunkt des moderaten, durchgängig beschilderten Lechwegs. Über das Walserdorf Warth geht es, stets parallel zum türkisgrünen Strom, weiter durch die beiden Tiroler Naturparks Lechtal und Reutte. Nach der Grenze schließlich markiert der Lechfall in Füssen/Allgäu das Finale furioso. Um die 125 Kilometer für Wanderer so bequem wie möglich zu gestalten, organisieren Partnerbetriebe am Wegesrand kostenlose Gepäcktransporte von Station zu Station, Gästekarten bieten freie Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Eröffnet 2012, führt der grenzüberschreitende Lechweg entlang eines der letzten Wildflüsse Europas von Österreich nach Deutschland. Die 15 Wegabschnitte des moderaten Weitwander-Klassikers sind durchgängig und in beide Richtungen mit einem markanten weißen L auf anthrazitfarbenem Grund gekennzeichnet und können in sieben bis zehn Tagesetappen absolviert werden. Unterwegs locken besondere Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Zu den Highlights zählen unter anderem das urige Walserdorf Warth am Arlberg, die spektakuläre Holzgauer Hängebrücke, die Geierwally Freilichtbühne, das Vogelparadies in Pflach sowie Füssen mit seinen Königsschlössern. Acht eigens gekennzeichnete Lechschleifen ermöglichen reizvolle Abstecher. Ebenso stehen kulinarische und handwerkliche Lechweg-Produkte wie Käse, Gin, Seife etc. vor Ort sowie online zum Verkauf bereit. Alle Infos, Adressen, Broschüren- und Kartenbestellung sowie Onlineshop unter www.lechweg.com. (BSZ)