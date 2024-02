In Filzmoos fliegen die Schneebälle

Der Winter im Salzburger Bergdorf Filzmoos ist um eine Attraktion reicher: Yukigassen heißt die neue Wintersportart, die in diesem Winter Filzmoos erobert. Die sportliche Schneeballschlacht entstand in den 1980er-Jahren in Japan und hat sich seitdem international, vor allem im asiatischen, nordamerikanischen und skandinavischen Raum stark verbreitet hat.



In einem ersten Schritt hat Tourismusdirektor Peter Donabauer den österreichischen Yukigassen-Verband mit Sitz in Filzmoos gegründet. Damit erhielt man auch die Lizenz zur Durchführung der offiziellen Österreichischen Yukigassen-Meisterschaft, die vom 21. bis 23. März in Filzmoos stattfinden wird. Danach will man gemeinsam überlegen, wie man den neuen Wintersport im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt machen kann.



Bei einem Yukigassen-Match stehen sich zwei Teams mit je sieben Spielern auf einem schneebedeckten Spielfeld gegenüber. Jede Mannschaft hat 90 maschinell gefertigte Schneebälle zur Verfügung. Die Mannschaften bewerfen sich gegenseitig mit Schneebällen. Auf dem Spielfeld stehen kleine Schutzwände, hinter denen man sich vor den gegnerischen Bällen verstecken kann. Aus Sicherheitsgründen spielen alle mit Helmen. Wer getroffen wird, muss das Spielfeld verlassen. Gewonnen hat, wer am Ende der Spielzeit die meisten Spieler übrig hat.



Interessierte Mannschaften können sich im Tourismusbüro Filzmoos zum Turnier anmelden und informieren: info(at)filzmoos.at. (BSZ)