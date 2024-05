Kräuterwandern am Hochkönig

Brennnessel reinigt das Blut und stärkt das Immunsystem, Scharbockskraut ist ein idealer Vitamin C-Lieferant und Spitzwegerich ein Wundermittel bei Insektenstichen. Geheimtipps wie diese bekommen Gäste der Region Hochkönig im Rahmen von geführten Kräuterwanderungen, Workshops oder Kochkursen mit auf den Weg. Vorbei an Wiesen, Weiden und durch Wälder führen zahlreiche Wanderwege zu den insgesamt 14 Kräuteralmen rund um Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Diese haben sich auf das Thema „Regionalität mit Kräutern verfeinert“ spezialisiert und verwöhnen ihre Gäste mit feinen Köstlichkeiten, Tees, Salben und Spirituosen – alles hausgemacht und aus eigenem Anbau. So auch am Sonntag, 30. Juni, beim Hochkönig Kräuterfest auf der Gabühelhütte, bei dem sich wieder alles rund um das Thema Kräuter dreht.

Beim aufmerksamen Wandern durch die Salzburger Bergwelt kann man unzählige Kräuter und Pflanzen entdecken, die sowohl gesundheitlich wahre Wunder wirken als auch wohlschmeckend verarbeitet werden. In der Region Hochkönig stellen Kräuterpädagoginnen nicht nur selbst die Produkte her, sondern geben ihr Wissen auch gerne direkt vor Ort oder bei Kräuterworkshops an Einheimische und Gäste weiter. Hier können Interessierte die nach traditionellen Rezepten hergestellten Aufstriche, Säfte und Salben sowie Schnäpse und Liköre nach Herzenslust probieren und dabei die spektakuläre Bergkulisse genießen. Ein absoluter Geheimtipp für Wanderliebhaber ist die Kräuterweitwanderung „Ach du grüne Neune“. Auf bis zu neun Tagesetappen und bis zu 134 Kilometer führt der Weg von Kräuteralm zu Kräuteralm. Auf Kräuterfans warten genussreiche Panorama-Abschnitte und kulinarische Einkehrschwünge. Übernachtet wird – je nach Geschmack – im Vier-Sterne-Hotel ihrer Wahl. Wer lieber mit wenig Gepäck wandert, kann dieses von Etappenziel zu Etappenziel transportieren lassen. Eine weitere Möglichkeit für diejenigen, die gar keine Koffer packen möchten: Kräuterwandern mit Basecamp. Hier starten die Wanderer von einer festen Unterkunft und kehren abends wieder dorthin zurück.

Das Hochkönig Kräuterfest



Am Sonntag, 30. Juni, findet auf der Gabühelhütte am Hochkönig das alljährliche Kräuterfest statt. Erfahrene Kräuterpädagoginnen geben im Rahmen von Führungen und Workshops ihr Wissen weiter und öffnen die Augen für die Schätze, die direkt am Wegesrand wachsen. Doch es bleibt nicht beim bloßen Sammeln und Bestimmen der Kräuter. An zahlreichen Ständen können Besucher regionale Spezialitäten und hausgemachte Köstlichkeiten probieren, die alle mit frischen Kräutern aus der Region zubereitet werden. Von duftenden Kräuterbroten über würzigen Kräuterkäse bis hin zu erfrischenden Kräuterlimonaden – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weil regionaler Genuss auch ohne tierische Produkte auskommt, stehen auch an diesem Tag zahlreiche vegetarische und vegane Köstlichkeiten auf dem Speiseplan. Ergänzt wird das reiche Angebot von wohltuenden Salben und Tinkturen sowie duftenden Seifen. Für Kinder gibt es ein buntes Programm inklusive Kinderschminken und Workshops. Höhepunkt der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr wieder die Prämierung der schönsten Kräuterkopfbedeckung, bei der kreative Besucher ihre kunstvollen Kränze präsentieren können.

Kräuterwandern mit Überraschungseffekt



Kräuterwanderer sammeln unterwegs nicht nur wertvolles Wissen zu den verschiedenen Pflanzen, sondern auch Aufkleber für ihren Kräuterpass: Nach stärkender Jause auf einer der Kräuteralmen erhalten sie davon jeweils einen. Wer insgesamt acht Aufkleber erwandert und dabei mindestens eine Kräuteralm der Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach besucht hat, erhält einen Kräuterbeutel mit Überraschungsprodukten. Auch die kleinen Gäste kommen beim Kräuterwandern nicht zu kurz. Auf die kleinen Naturforscher:innen wartet auf jeder Kräuteralm eine farbige Filzkugel der jeweiligen Kräuteralm und ein kleines Sagenbüchlein. Ab sieben erwanderten Kugeln bekommen die Kinder dann die dazugehörige Filzschleuder in den jeweiligen Infobüros. (BSZ)