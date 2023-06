Kunst, Kultur und Natur erleben

Freising gilt als traditionsreiche und dennoch jung gebliebene Universitätsstadt im Norden Münchens, die besonders im Sommer mit südländischem Flair und zahlreichen Ausflugszielen überrascht. Hier lässt sich ein Städtetrip wunderbar mit viel Kultur und Natur verbinden.

Als Wahrzeichen der Stadt gilt der Domberg mit seinem barocken Mariendom. In unmittelbarer Nähe dieses beeindruckenden Monuments befindet sich das in 2022 umfangreich renovierte Diözesanmuseum. Der sonnendurchflutete Bau ermöglicht einen schönen Ausblick auf die Stadt und lässt die wertvollen, neu arrangierten Objekte christlicher Kunst und Volkskunst in neuem Glanz erstrahlen. Zu stimmungsvollen Impulsen inspiriert hier vor allem der Lichtraum in der Hauskappelle, der von dem international bekannten Lichtkünstler James Turrell geschaffen wurde.

Als Orientierung für die weitere Erkundung der historischen Bürgerstadt eignen sich ganz hervorragend die „Freisinger Stadtspaziergänge“. Die thematischen Faltkarten, die kostenfrei in der Touristinformation erhältlich sind, geben verschiedene Routen vor und liefern interessante Infos zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten. Wer sich gern abseits des geschäftigen Treibens der Innenstadt bewegt, wird mit den „Freisinger Orten der Ruhe“ glücklich. Auch der Stadtspaziergang zum Freisinger Grün lädt dazu ein, in der Natur zu entschleunigen und Kraft zu schöpfen.

Der Kunstpfad auf dem Weihenstephaner Berg

Ein Highlight für Kunstinteressierte ist der Kunstpfad auf dem Weihenstephaner Berg. Hier lässt sich Kunst unter freiem Himmel bestaunen. Von 1976 bis 2001 gestalteten bekannte Künstler*innen 22 Skulpturen und Exponate. Schon fast mediterran wird es im Weihenstephaner Hofgarten mit Aussichtsterrasse gen Süden. Im Sommer liegt sie wunderbar in der Sonne und bietet ein traumhaftes Panorama bis nach München und in die Alpen.

Das Europäische Kunstforum des Bezirks Oberbayern liegt etwa 25 Gehminuten außerhalb der Altstadt auf einer Anhöhe. Der sogenannte Schafhof wurde 1819 als Stall für Merinoschafe erbaut und bietet heute ein vielfältiges kulturelles Angebot und zeitgenössische Kunst in naturnaher Umgebung.

Schon allein die spektakuläre Architektur des Gebäudes ist einen Besuch wert. Ein umfangreiches Ausstellungsprogramm stellt nationale und internationale Werke vor. (BSZ)