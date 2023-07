Leihen und Testen

Wer im ARBERLAND seinen Wanderurlaub verbringen möchte, macht alles richtig: Der Bayerischen Wald bietet optimale Voraussetzungen fürs Wandern und aktive Naturerlebnis – allein 2500 Kilometer markierter Wanderwege stehen zur Wahl und wollen entdeckt werden. Mit einem neuen Gäste-Service punktet die Region darüber hinaus: Wer überlegt, sich neue Wanderstiefel, eine Outdoorjacke oder einen Rucksack zu kaufen oder einfach nur mal versuchen möchte, wie es sich mit Stöcken wandert, hat die hier Möglichkeit, dies auszuprobieren. Neuestes Outdoor-Equipment führender Hersteller für die nächste Trekkingtour oder Schneeschuhwanderung leiht man sich im ARBERLAND kostenfrei gegen Kaution im „Best of Wandern-Testcenter“ in der Viechtacher Tourist-Information.

Zwei in eins: In der Tourist-Information von Viechtach erhalten Gäste nicht nur Tipps für ihren Urlaub im ARBERLAND, sondern können sich im neuen „Best of Wandern-Testcenter“ auch gleich passendes Equipment für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer kostenfrei ausleihen. Lust, spontan auf einen der insgesamt 18 Tausendergipfel zu wandern, aber keine Wanderschuhe, Fernglas oder Stöcke dabei? Kein Problem – hier gibt es neben Kartenmaterial, persönliche Empfehlungen von fachkundigen Berater:innen auch die funktionale Kleidung und Ausrüstung dazu. Aussuchen, anprobieren und für einen Tag gegen eine Kaution von 50 Euro ausleihen. Soll´s am nächsten Tag vielleicht eine Mountainbike-Tour sein und die Entscheidung fällt schwer, welche Route aus dem 1300 Kilometer umfassenden Wegenetz im ARBERLAND die schönste ist? In der Viechtacher Tourist Information hilft man gerne weiter, das E-Bike und Bike leiht man sich bequem gleich dazu.

„Die Kombination aus Tourist-Info und Test-Center wird von unseren Gästen sehr gut angenommen – besonders Kindertragen und Trekkingstöcke werden gerne und oft ausgeliehen“, freut sich Monika Häuslmeier Leiterin der Viechtacher Tourist Information. „Aber auch die kooperierenden Best of Wandern-Firmen, die uns ihr neuesten Modelle bereitstellen, sind begeistert – sie finden hier eine kleine Show-Bühne und bekommen Feedback, auf welche Akzeptanz ihre Produkte bei den Gästen stoßen“.

Das Best of Wandern-Testcenter in der Viechtacher Tourist-Info ist bis zum 29. Oktober montags bis freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet, in der Zeit vom 09. Juli bis 10. September auch zusätzlich sonntags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr. (BSZ)