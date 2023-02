So macht der Winter Spaß

Lange haben die Winterfans darauf in den vergangenen Wochen gewartet, jetzt ist es soweit: Bei schönstem Winterwetter verwöhnt die Skiarena am Großen Arber an der bayerisch-tschechischen Grenze derzeit mit glänzenden Bedingungen. Die Betreiber der Liftanlagen melden mehr als einen Meter Schnee sowohl auf dem Gipfel als auch an der Talstation - optimal nicht nur zum Skifahren, sondern auch für eine entspannte Schneeschuh-Wanderung. (obx)