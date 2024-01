Tolle Pisten, lässige Zimmer

Raus aus der Gondel, die Skier geschultert – los geht’s. Insgesamt 180 Liftanlagen stehen im Zillertal für den Wintersport zur Verfügung. Skifahrer und Snowboarder erwartet auf insgesamt 544 Pistenkilometern Fahrspaß pur – da ist für jeden die perfekte Piste präpariert. Auch für den idealen Einkehrschwung ist bestens gesorgt – 80 kulinarische Genusshütten bieten eine Auszeit vom sportlichen Treiben. Wem abends der Sinn eher nach Erholung steht, dem gibt eine genussvolle Winterwanderung neue Kraft für den nächsten Tag auf der Piste. Und bei der Rückkehr in die Unterkunft, vermitteln die Gastgeber ihren Gästen mit Zillertaler Herzlichkeit das Gefühl, angekommen zu sein. Kurz: In allen vier Ferienregionen des Zillertals ist man zu Gast bei Freunden.

Aber auch abseits der Pisten, inmitten traumhafter Natur, bieten Wanderungen, Langlauferlebnisse oder Rodelfahrten Abwechslung. Was die vier Regionen Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg eint, sind Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Im Zillertal ist man ganz einfach zu Besuch bei Freunden.

Am Eingang des Zillertals, dort, wo das Tal am breitesten ist und die Sonne am längsten scheint, liegt die erste Ferienregion. Im Winter locken 113 Kilometer bestens präparierte Pisten und 43 modernste Liftanlagen. In der Skiregion Hochzillertal-Hochfügen setzt man auf Genussskifahren mit Einkehrschwung. Das Skigebiet Spieljoch bietet ein Familienskigebiet der Extraklasse mit Funpark, FunSlope Spieljoch, Rodelbahn und breiten Pisten. Hier heißt es: Vorfahrt für Famlien und Kindern. Auf Panoramaterrassen lassen sich gemütliche Auszeiten mit traditionellen und internationalen Spezialitäten genießen. Krönender Abschluss ist die lange, beschneite Talabfahrt bis nach Fügen.

Auf knapp 1500 Metern Seehöhe geht die große Auswahl an blauen, roten und schwarzen Pisten im Skigebiet Hochzillertal- Hochfügen los. Wer noch höher hinaus möchte, findet auch besonders bei den Freeridern beliebte unpräparierte Skirouten. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene hier findet jeder seine perfekt präparierte Piste.

Abwechslungsreiche Pisten

Abwechslungsreiche Pisten für jede Könnerstufe, moderne Liftanlagen und ein Gourmet-Angebot, das vielfach ausgezeichnet wurde: Die Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach ist ein wahres Paradies für Wintererlebnisse. Bunt gemischt bietet die Skiregion vom Anfänger bis hin zum erfahrenen Fahrer eine Varietät an den unterschiedlichsten Pisten, um sich langsam an das Element Schnee heranzutasten oder einfach das Fahrerlebnis auszuleben. Skifahrer und Snowboarder finden im spektakulären Betterpark eine ideale Abwechslung zum klassischen Pistenfahren.

Doch auch Genuss-Wedler kommen bei den vielen Möglichkeiten zum Einkehrschwung voll auf ihre Kosten: Stylische Gourmetrestaurants und urige Hütten verwöhnen die Besucher mit ihren vielfältigen Spezialitäten. Mit den großzügigen Sonnenterassen mit Panoramablick befinden sich Skifahrer hier auf der Sonnenseite der Wintersaison. Bevor es in das nächste Abenteuer geht, einfach mal zu gutem Sound in der Chill-Out-Area in den Liegestühlen entspannen und vor allem eines genießen: Die frische Luft, den Ausblick und das Freiheitsgefühl.

Noch vor allen anderen ziehen die Early-Bird-Skifahrer ihre Carving-Schwünge über die perfekt präparierten Pisten, während die Sonne spektakulär den Himmel erobert: Die Bergkulisse färbt sich zuerst violett, dann rot und leuchtend orange, bis die Sonne ihre volle Strahlkraft präsentiert. Es sind einmalige und magische Momente in den Zillertaler Alpen.

Auf knapp 2400 Metern Seehöhe wartet eine bunte Auswahl an blauen, roten und auch schwarzen Pisten – hier findet jeder sein morgendliches Highlight. Abgerundet wird das Erlebnis mit einem frischen Bergfrühstück.

Tipp: Mit dem Premium Early-Bird-Package für Zwei schweben Skifahrer mit der BMW 7er Limousine dem Skigenuss entgegen – Champagner-Empfang und Frühstücksbrunch auf der Kristallhütte inklusive.

Ganz egal, in welcher der vier Regionen man gerade unterwegs ist: ob in Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach oder in Tux-Finkenberg – überall wird man mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen, die genau so ist wie die Natur des Zillertals: authentisch, unvergesslich und so einzigartig, dass man einfach gerne wiederkehren möchte.

Einer dieser Beherbergungsbetriebe ist das Kosis Sports Lifestyle Hotel. Das Vier-Sterne-Haus befindet sich mitten in Fügen. Was braucht es, um die Urlauber von heute zufrieden zu stimmen? Eine ordentliche Portion Stil und Komfort, das steht fest. Jeden Tag unvergessliche Gaumenfreuden und ein abwechslungsreiches Programm, das mal im kuscheligen Bademantel und mal im wärmenden Winter-Outfit stattfindet. In einem der 70 außerordentlich stylischen Zimmer und Suiten des Kosis können es sich Gäste fernab vom Alltag gemütlich machen.

Spätestens im Lifestyle Spa des Hotels, das mit Biosauna, finnischer Sauna und Sole-Dampfbad Wellnessmomente vom Feinsten garantiert, schaltet man vollkommen ab. Dieses Jahr außerdem neu, die autofreie An- und Abreise mit eigenem Transfer vom und zum Bahnhof Fügen. Für den von Anfang bis Ende stressfreien Aufenthalt.

Das gesamte Zillertal inklusive Gletscher steht Kosis-Gästen für das tägliche Skivergnügen zur Verfügung. Gleich drei der beliebtesten Zillertaler Skigebiete – Spieljoch, Hochfügen und Hochzillertal – befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel, ebenso die Skibus-Haltestelle. Zusätzlich warten tolle Vergünstigungen in der hauseigenen Skischule & Skiverleih Kostenzer. Damit bleiben, was das Wedeln angeht, schon einmal keine Wünsche offen. Und abseits der Piste ist die Aktivitätenliste für bewegungsbegeisterte Urlauber mindestens genauso lang: Stockschießen mit anschließendem Glühweinschlürfen, Schwimmen in der Erlebnistherme Zillertal, Eislaufen, Rodeln, sich von Profis (auf Skiern oder Schneeschuhen) durch die glitzernde Landschaft führen lassen und, und, und...

Kosis-Gäste dürfen in lässigen Zimmern residieren. Die drei Penthouse Suiten mit 70 Quadratmetern Fläche, eigener Sauna, freistehender Badewanne und vielem mehr, die im schicken Alpine-Style ausgestatteten „Kings & Queens“ Doppelzimmer oder die „Royalen Junior Suiten“ lassen wirklich keine Wünsche offen.

Zirbenstube und Hackelturm

Auch in punkto Kulinarik und Restaurants hat das Kosis einiges zu bieten: Buffet, Show-Küche, Dinners Club und Tasting Room. Zwei lässige, neue Räume wurden hier geschaffen. Der Tasting Room, in dem 60 bis 70 Personen Platz finden, ist sehr gemütlich und kuschelig eingerichtet. Cool und geradlinig präsentiert sich der Dinners Club, der rund 90 bis 100 Personen beherbergen kann. Die Räume sind voneinander trennbar und haben separate Ein- und Ausgänge sowie direkte Zugänge zum Buffet und der Show-Küche.

Ein lässiges Szenelokal mitten im Skiort für Hotelgäste und Einheimische ist die im alten Hackelturm untergebrachte Kosis Fun Food Bar. Aufgeteilt in die Meet & Greet Bar, einem kleinen Restaurantbereich sowie zwei coole Loungebereiche besticht die Bar durch ein trendiges Konzept, in der Gäste aus Burgern, Clubsandwiches oder Fingerfood wählen können. Fast jeden Donnerstag gibt’s Live Musik.

Im Kosis à la carte Restaurant Wine & Dine trifft Tiroler Tradition auf die weite Welt. Kulinarische Einflüsse aus Neuseeland, Australien, Südamerika, Asien und Südafrika mischen sich hier auf gehobenem Niveau zu wahren Gaumengenüssen. Das Lokal besticht durch seinen Style. Die internationale Küche mit ausgewählter, nicht zu großer Karte fokussiert sich auf frische Gerichte und eine tolle Weinauswahl.

50 Jahre. So alt ist die Zirbenstube. Ein kleines Restaurant mit Charme und Bodenständigkeit. Stylische Lampen, moderne Stoffe und raffinierte Details schaffen Gemütlichkeit. Ideal für kleine Feiern mit direktem Zugang zum Buffet und der Show-Küche.

Wohlig warm wird es hinter den 500 Jahre alten Gemäuer des Fügener Wahrzeichens, dem Hacklturm. Hier findet man alles zur Entspannung nach einem aktiv-sportlichen Tag in den Zillertaler Alpen. Nach den Outdooraktivitäten kann man hier einfach die Seele baumeln lassen und mit der Ruhe Lifestyle Spa verschmelzen. Der Spa verfügt über zwei kleine und einen großen Ruheraum mit Liegen zum Entspannen. Im vorderen Bereich stehen eine Bio-Sauna, eine Finnische Erlebnissauna und ein Dampfbad mit Solefunktion sowie ein Fitnessraum zur freien Verfügung.

Lieber länger auf der Piste als im Stau stehen: Mit dem neuen Ski Care Free Package genießen Kosis-Gäste für vier oder sieben Tage einen auto- und damit auch stressfreien Aufenthalt im Zillertal, inklusive Skipass und Skiverleih-Ausrüstung.

Im Kosis Sports Lifestyle Hotel kann der Gast entspannt und stressfrei den Winter und die Annehmlichkeiten des Hauses aufs Beste genießen – und das bei Thomas „Kosi“ Huber, dem tollen Gastgeber, sowie überaus hilfsbereiten, zuvorkommenden und freundlichen Mitarbeitern. Das Haus hat für jeden Gast, ob Groß oder Klein, das entsprechende Angebot. Langeweile kommt hier nicht auf. (Friedrich H. Hettler)