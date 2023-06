Vollmondschwimmen in Obertauern

Wenn sich im Juli der Grünwaldsee in Obertauern ins Vollmondlicht hüllt, ruft Obertauern wieder zum Vollmondschwimmen. Am Samstag, den 29. Juli 2023, wagen sich im Mondschein gegen 21:15 Uhr mutige Schwimmerinnen und Schwimmer in das kalte, glasklare Wasser des Bergsees. Ziel der nächtlichen Unternehmung: eine im See verankerte, beleuchtete „Mond-Boje“ schwimmend zu umrunden.

Für die etwa 100 Meter lange Strecke im 13 °C frischen Bergwasser erhalten alle Teilnehmer im Vorfeld ausführliche Instruktionen zum Kaltwasserschwimmen sowie Wissenswertes und Märchenhaftes zum Vollmond. Die österreichische Wasserrettung und ein Ärzteteam geben professionellen Rat und sorgen für Sicherheit. Wer die „Vollmond-Runde“ erfolgreich absolviert hat, bekommt eine der begehrten Urkunden. Im Anschluss geht es zum Aufwärmen wahlweise in eine Sauna oder Hot Tubs. Bei der Vollmond-Party in der Hochalm wird dann mit Live-Musik, Vollmond-Bier und weiteren Überraschungen gefeiert.

Obertauern mit seinen vielen natürlichen Bergseen ist prädestiniert für das Naturschwimmen. „Beim höchstgelegenen Alpenevent dieser Art steht nicht nur das Erlebnis selbst im Vordergrund, sondern auch die nachweisbar gesundheitsfördernde Wirkung der Kaltwasser-Erfahrung und die Kraft des Vollmondes“, so Tourismusdirektor Mario Siedler. Denn: Kreislauf und Stoffwechsel kommen in Schwung, das Immunsystem wird gestärkt und die Stressresistenz wird erhöht.

Initiator des Schwimmevents ist der österreichische Wild-Swimming-Pionier und Eisschwimmer Hansjörg Ransmayr. Stargast der diesjährigen Veranstaltung ist wie schon in den vergangenen Jahren der Steirer Rekord-Eisschwimmer Josef Köberl, der unter anderem in einer Gletscherspalte 38 Minuten im minus 0,23 °C kalten Wasser schwamm. Für ihn und Hansjörg Ransmayr dürfte sich der Grünwaldsee nach Badewannen-Temperatur anfühlen.

Die Teilnehmeranzahl ist aus Sicherheitsgründen limitiert. Der Ticketpreis (Vorverkauf: 20 Euro; Abendkasse: 25 Euro) für die Teilnahme versteht sich als Unkostenbeitrag für die Absicherung durch Wasserrettung und Ärzteteam, die zur Verfügungsstellung des Safety-Equipments und die Organisation. Außerdem erhalten die Schwimmer ein Obertauern-Goodie-Bag sowie eine Erinnerungs-Urkunde. (FHH)