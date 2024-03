Vormittags auf die Skipiste, nachmittags auf’s Bike

Tolles erstes Ostergeschenk für alle Ski- und Bikefans: Der “Singletrack Haus-Aich” in der steirischen Region Schladming-Dachstein nimmt bereits mit Beginn der Osterferien am 22. März den Betrieb auf - und startet mit attraktiven Aktionen: Bis zum 1. Mai ist der Eintritt für Erwachsene in Verbindung mit einem gültigen Skipass - Tages- oder Saisonkarte - sowie für Kinder bis 14 Jahre kostenlos. Auch Schladming-Dachstein Kundenclubmitglieder genießen mit der Osteraktion kostenfreien Eintritt. Die Devise für sportliche Urlauber und Einheimische lautet also ab kommendem Wochenende: “Vormittags auf die Skipiste, am Nachmittag auf‘s Bike”.



Der fünf Kilometer lange Singletrack Haus-Aich öffnete erst im Sommer des Vorjahres seine Pforten. Das Trailcenter ist einzigartig im deutschsprachigen Raum und hebt sich von anderen Strecken durch eine besonders umweltschonende, nachhaltige und robuste Bauweise ab. Die schmalen Radwege sind auch für Radfahrer ohne Mountainbike-Erfahrung geeignet. Drei verschiedene Loops bieten Spaß und ein besonderes Radfahrerlebnis für alle Altersgruppen und Schwierigkeitsgrade.



Die Strecke ist insbesondere auch für Familien mit Kindern interessant, da auf den fünf Kilometern nur 40 Höhenmeter zu bewältigen sind. Der Track eignet sich damit auch perfekt zum “Einfahren”. Übrigens: Die Bike School Pekoll bietet zur Eröffnung am Freitag und Samstag ein Bike-Training für Kinder an. Interessenten sollten sich schnell anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/singletrack. (BSZ)