Wenn der Gast es nicht richtig versteht

Warum nicht mal Bad Windsheim, lautete der Gedanke? Sicher, als Kurort ist es nicht so mondän wie Bad Kissingen; nicht so anheimelnd im Voralpenland gelegen wie Bad Wörishofen und nicht so opulent in seinen medizinisch-therapeutischen Badeeinrichtungen wie Bad Füssing. Dafür bietet sich einem die erholsame ruhige Abgeschiedenheit des nicht eben übermäßig frequentierten westlichen Mittelfrankens. Für die geplante Familienfeier mit den beiden hoch in ihren Siebzigern stehenden Eltern womöglich sogar genau das Richtige.

Die Wahl fiel auf das „Vital Hotel an der Therme“ auch wegen dessen Hinweis, man könne besagte Therme vom Hotel direkt und bequem über einen sogenannten Bademantelgang erreichen und müsse sich nicht vor und nach dem Baden umkleiden und den Weg zurück durch herbstliche Nässe und Kühle antreten. Um die Conclusio in einem Satz voran zu stellen: Es war definitiv die falsche Wahl.

Der Weg durch die Drehtür zur Therme in diesem Bademantelgang öffnet sich nur, wenn man einen bestimmtes Armband, den das Hotel aushändigt, dagegen hält. Dieses Armband dient auch der Abrechnung von in der Therme konsumierten Speisen und Getränken, das Konsumierte wird aufgebucht. Der Opa kam damit beim Bestellen eines Kaffees an der Kasse des Imbiss allerdings nicht so einfach zurecht.

Wie kann der Bademeister nur eigenmächtig mit den Gästen reden?

Der die Aufsicht führende Bademeister in der Therme wollte behilflich sein, hielt für ihn das Armband zum Test an das Lesegerät - und wies darauf hin, dass auf dem Armband bereits 13,50 Euro in Rechnung stünden. „Das passiert im Hotel häufiger“, informierte der Bademeister kopfschüttelnd. „Die vergessen immer mal wieder, die Schlüssel nach dem Auschecken früherer Gäste zu entleeren. Lassen Sie das rasch ändern, sonst bezahlen Sie bei der Abreise zu viel.“

Die meisten Hotelgäste, die ja einige Tage blieben, wären sich bei der Abreise nicht mehr sicher, wie viel sie denn nun genau im Imbiss der Therme konsumiert hatten und würden den nun nicht exorbitante hohen Betrag einfach mit bezahlen. Aber das müsse ja nicht sein, befand der Bademeister. Kann ja mal vorkommen, sagte sich der Opa, der die anderen eingeladen hatte, sammelte von der ganzen Familie die Armbänder ein - die 13,50 Euro waren interessanterweise auf allen unseren fünf Stück aufgebucht - und begab sich zurück zur Rezeption, um dem Rat zu folgen.

Er konnte nicht ahnen, in was für ein Wespennest er da stieß. Der Opa ist in seinem Leben beruflich viel gereist und dabei in Hunderten Hotels auf vier Kontinenten abgestiegen. Aber derart demütigend sei man mit ihm als Gast noch nie zuvor umgesprungen. Er habe sich ja nicht daneben benommen, sondern nur höflich etwas beanstandet. Zunächst empörte sich die leitende Mitarbeiterin an der Rezeption darüber, dass er das Anliegen überhaupt vortrug. Die Hotelgäste hätten mit den Armbändern nicht „rumzuexperimentieren“, sondern dem Hotel zu vertrauen, „dass alles seine Richtigkeit hat“. Der dezente Hinweis, dass man den Hinweis ja vom Bademeister erhalten habe, entfachte erst recht die Wut der Rezeptionsdame. Der Mann habe „nicht unsere Gäste zu verunsichern“, das werde für ihn Konsequenzen haben.

Ein Getränkegutschein ohne aufgedruckte Einschränkung gilt trotzdem nur eingeschränkt

Zum Zeichen, dass sie aber das Verhalten des Gastes missbilligt, ließ sie den Opa die ganze Zeit nur mit dem Bademantel bekleidet an der Rezeption warten, während neben ihm andere Gäste ein- und auscheckten - und verkündete in regelmäßigen Abständen mit erhobener Stimme und in der ganzen Lobby gut hörbar, dass „andere Gäste damit noch nie ein Problem hatten“. Die fast einstudiert wirkende Strategie der Abwiegelung ließ freilich das Gegenteil vermuten, aber das ist nur eine Annahme. Irgendwann buchte die Dame dann doch zähneknirschend die jeweils 13,50 Euro von den fünf Armbändern ab und ließ den Opa mit einem Blick voll Todesverachtung von dannen ziehen.

Dass die Sonne des Wohlwollens der Hotelleitung nicht mehr über der Familie leuchtete, bekam diese dann am Nachmittag mit, als sie an der Bar ihre vom Hotel bei der Anreise mit generöser Geste ausgereichten fünf Getränkegutscheine einlösen wollte. Die waren ohne Summe und ohne Getränkeart ausgestellt und als ein Kärtchen auf dem Tresen nicht-alkoholische Fruchtcocktails anpries, wurde entschieden: Das soll es sein. Doch erneut hatte man die Rechnung ohne den Wirt beziehungsweise den Direktor gemacht. Der stand bei der Bestellung zufällig neben dem Kellner, der sich beim Ordern der Fruchtcocktails Hilfe suchend zu seinem Chef umsah. Und der sprang ihm mit den Worten bei: „Sie dürfen dafür Bier, Wein, Cola, Limo, Saft oder Wasser bestellen. Nichts anderes“, wurde der Familie barsch mitgeteilt. Sprach‘s und wandte sich ohne ein weiteres Wort ab.

Das Trio der Unfreundlichkeit wurde dann am Abreisetag komplettiert. Die übrige Familie wartete schon draußen bei den Autos und der Opa wollte noch für alle auschecken und bezahlen. Auf der Rechnung tauchte nun aber noch separat das Frühstück á 15 Euro auf. Bei fünf Personen für je zwei Nächte also zusammen immerhin 150 Euro extra. Verwundert erkundigte sich der Opa, ob das denn in einem Vier-Sterne-Hotel - wie es zu dieser Einstufung des Hauses kommen konnte, müsste Gegenstand einer tiefschürfenderen Recherche werden - nicht üblicherweise inkludiert sei? Da habe er wohl bei der Buchung „etwas nicht richtig verstanden oder nicht richtig hingehört“, musste er sich von der erneut professionell die Stimme anhebenden Rezeptionsdame belehren lassen; erneut vor der versammelten Schar anderer Gäste.

Dem Spott anderer Gäste preisgegeben

Der Opa blieb dann beschämt still. Nein, er hatte sich ganz sicher nicht verhört oder etwas falsch verstanden. Als jemand, der noch immer in Teilzeit beruflich aktiv ist im betriebswirtschaftlichen Bereich sind korrekte Angebote und Rechnungen sein täglich Brot; eher würde er seinen eignen Hochzeitstag vergessen. Aber er spürte wie Nadelstiche die leicht spöttischen Blicke der anderen Hotelgäste im Rücken - die es immer gratis gibt, wenn man als älterer Mensch öffentlich so wirkt, als habe man etwas nicht begriffen.

Aber alles im Leben ist eine Lektion. Die der Familie lautete: sehr wahrscheinlich zum ersten und zum letzten Mal in Bad Windsheim gewesen. Und definitiv zum ersten und zum letzten Mal im „Vital Hotel an der Therme“. (André Paul)