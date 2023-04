Wohltuende Wellness-Inseln genießen

„Wir machen Urlaub zur Erholung, aber wir reisen als Erfüllung“, sagt ein Sprichwort. Mehr als 300 Gastgeber*innen in Bad Füssing tun alles, um die Urlaubsträume ihrer Gäste wahr zu machen. Das beliebteste Gesundheitsreiseziel Europas liegt in Niederbayern direkt an der bayrisch-österreichischen Grenze, eingebettet in die ursprüngliche Natur der unberührten Flussauen des Inns.

Ob bei einem beflügelnden Wellnesswochenende oder einem Aktivurlaub in paradiesischer Umgebung: Hier kann man sich neue Gesundheit und Lebensfreude schenken. Bad Füssing bietet das ganze Jahr über beste Voraussetzungen für eine kurze Wohlfühl-Auszeit oder auch eine mehrwöchige Kur.

Zwei Drittel des Bad Füssinger Ortsgebiets sind öffentliche Parks und Grünanlagen mit dem Kurpark als „grünem Herz“ des Heilbads. Gäste können sich jetzt von einem Meer aus Millionen Blüten begeistern lassen – als eine duftend-bunte, entspannende Therapie für alle Sinne. Ein offiziell zertifizierter Kur- und Heilwald umgibt Bad Füssing und schafft viele Möglichkeiten, auch bei einem Waldbad neue Energie zu schöpfen und die Seele baumeln zu lassen.

Wasser aus

1000 Meter Tiefe

Das „Geheimnis“ für die Beliebtheit Bad Füssings ist die legendäre Heilwirkung des aus 1000 Meter Tiefe sprudelnden, 56 Grad heißen Thermalwassers. Der Ort wird jeden Gast mit einer Vielfalt begeistern, die keine Wünsche offenlässt: Dazu gehören eine Spielbank, ein Veranstaltungsprogramm mit fast 2000 Kulturhöhepunkten jährlich, kulinarische Erlebnisse aus aller Welt, preisgekrönter Kinogenuss und vieles mehr.

Der Gast kann die wohltuenden „Wellnessinseln“ zwischen den Thermen genießen und bei einer Ayurveda-Synchron-Ölmassage, in der Kartoffelsauna oder bei einer Zen-Meditation den Lärm der Welt vergessen. Oder aber neue Kraft bei einer Radtour mit dem E-Bike oder einer Wanderung durch die wunderschöne Umgebung tanken. Rund 460 Kilometer bestens markierte Radwege gibt es rund um Bad Füssing – unter anderem ein Direkteinstieg in Europas Fernradweg Nummer eins, den Donau-Radweg von Regensburg nach Wien. Das Thermenradeln, die erholsame Verbindung aus Thermalbaden und Radeln, ist ein besonderer Genuss, den immer mehr Besucher*innen schätzen.

Bad Füssing ist zudem idealer Ausgangspunkt, um große europäische Städte-Highlights zu erkunden: Die berühmte Drei-Flüsse-Stadt Passau, Linz in Oberösterreich und auch die Festspielstadt Salzburg sind bei den Gästen als Tagesausflugsziele beliebt.

Vom 1. bis 26. Mai bietet Bad Füssing seinen Gästen eine besondere „Frühlings-Überraschung“, die Bad Füssinger Gesundheitswochen. Sie schaffen mit zahlreichen besonderen Angeboten und Attraktionen den Brückenschlag zwischen Therme und Natur, zwischen Therapie und Genuss, zwischen Aktivsein und Entspannen. Die vier Themenwochen – die Aktiv- & WanderWoche, die Natur- & GartenWoche, die E-Bike- & RadlWoche sowie die Wald- & KräuterWoche – laden den gesamten Monat Mai über dazu ein, Bad Füssing wieder oder auch neu zu entdecken. (FHH)

(Alle Infos unter www.badfuessing.de)