Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Blätter verfärben sich und kündigen den Herbst an. In den drei Tiroler Bergdörfern Serfaus, Fiss, Ladis ist es Zeit für den Genussherbst. Ob Almabtrieb oder Kunst am Berg, ob Erntedankfest oder Traktoren- und Oldtimertreffen – auf dem Hochplateau kommt keine Langeweile auf. Im Gegenteil. Alles dreht sich um Genießen, Erleben und Bewegen. Und natürlich um Pilze, denn die sind zwischen dem 3. September und dem 22. Oktober 2023 die heimlichen Stars.

Endlich ist es wieder soweit: die Tage werden kürzer, die Bäume bunter. Das Laub raschelt bei jedem Schritt und Pilze sprießen aus dem Waldboden. Mit dem Herbst beginnt für viele Genießer, Outdoor-Fans und Naturliebhaber die schönste Zeit des Jahres. In der Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis ist es die Zeit des Genussherbstes. Dann lassen sich auf dem sonnigen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal bei angenehmen Temperaturen herrliche Wanderungen oder Biketouren unternehmen. Zur Stärkung gibt es regionale Schmankerl und nebenbei locken zahlreiche kulinarische, musikalische und kulturelle Veranstaltungen. Im Mittelpunkt stehen heuer die Pilze, oder „Schwammla“, wie sie im heimischen Dialekt genannt werden. Grund genug für die Küchenchefs von Serfaus, Fiss und Ladis, die Köstlichkeiten nicht nur in verschiedensten Variationen auf den Teller zu zaubern, sondern auch spezielle Kochkurse anzubieten.

Vom 3. September bis 22. Oktober 2023 schmücken die Einheimischen ihre Häuser mit Maiskolben, Kürbissen, alten Werkzeugen und Heuballen. So bunt und vielfältig wie der Herbst selbst, sind auch die zahlreichen Veranstaltungen, die im Rahmen des Genussherbstes in dieser Zeit stattfinden. Den Auftakt macht die Ausstellung Kunst am Berg (9. September bis 1. Oktober 2023). In diesen Wochen arbeiten verschiedenste Künstler direkt auf dem Fisser Joch auf 2436 Meter Seehöhe an ihren Objekten und stellen diese dort aus. Interessierte können Steinmetzen, Bildhauern, Holzschnitzern, Malern, Töpfern und Drechslern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und so manches über das alte Handwerk erfahren.

Eine lange Tradition hat der Almabtrieb (am 16. September in Fiss). Bunt geschmückt kehren dann die Kühe von den Almen zu den Bauern in den Stall zurück. Begleitet wird der Almabtrieb von der Musikkapelle Fiss und anschließend wird gefeiert.

Zu den Höhepunkten zählt das Golden Fine Arts Festival (11. bis 13. Oktober 2023 und 18. bis 20. Oktober 2023), welches dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Es bietet eine einzigartige Kombination aus kulinarischen Köstlichkeiten, Kunst und guter Musik – ein wahrer Genuss für alle Sinne. Über 15 Live-Bands – bunt verteilt über die Genres Jazz, Blues, Pop, Funk und authentischer Volks- und Blasmusik – spielen auf und sorgen so an allen Tagen für die passende Stimmung.

Beim Traktoren- und Oldtimertreffen (8. bis 10. September 2023) kommen nicht nur Nostalgiker ins Schwärmen. Was vor Jahren als kleines Get-together unter Gleichgesinnten begann, hat sich als fixer Bestandteil des Genussherbstes in Serfaus-Fiss-Ladis etabliert. Bereits zum elften Mal erstrahlen heuer die historischen Fahrzeuge in neuem Glanz und vereinen Geschichte, Begeisterung und das besondere Flair vergangener Zeiten. Für Traktoren- und Oldtimerfreunde ist die Veranstaltung genauso ein Muss, wie für alle Technikbegeisterten.

Aktivurlauber aufgepasst. Bei all dem Genießen und Schlemmen darf die Bewegung nicht zu kurz kommen. Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Herbsttag durch die Natur zu wandern, herrliche Ausblicke zu genießen und vielleicht sogar Pilze zu sammeln? Oder sich aufs Rad zu schwingen und sich die frische Bergluft um die Nase wehen zu lassen? Wie gut, dass das Tiroler Hochplateau von gemütlichen Genusstouren bis hin zu anspruchsvollen Gipfeltouren für jeden das Richtige bietet. Selbstverständlich auch für Familien mit Kindern und Kinderwagen. Schöner kann man den Herbst wirklich nicht erleben. (BSZ)