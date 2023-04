Zufriedene Touristiker

Im ersten Winter, der wieder ohne Einschränkungen stattgefunden hat, wurden in Saalbach Hinterglemm erneut Rekorde gebrochen. 1.503.461 Nächtigungen konnten in der Wintersaison 2022/2023 bis Mitte April gezählt werden. Somit wurde das Vor-Corona-Niveau schon wieder nahezu erreicht. Diese Zahlen stehen für sich und zeigen ganz klar die Beliebtheit von Saalbach Hinterglemm als führende Wintersportdestination.

Anfang Dezember wurde mit den Winter-Opening Events BERGFESTival und dem schon im Vorhinein ausverkauften Rave on Snow bereits sehr stark in die diesjährige Wintersaison gestartet. „Mit über 65.000 Nächtigungen von Anfang bis Mitte Dezember konnten wir hier den besten Winterstart aller Zeiten verzeichnen“, freut sich Wolfgang Breitfuß, Direktor des Tourismusverbands Saalbach Hinterglemm.

Zahlreiche Großgruppen brachten auch im Januar viele Gäste in die Region und gewährleisteten eine Auslastung von 80 Prozent. Der Februar war mit einer Auslastung von über 93 Prozent wieder ein ausgezeichneter Monat. Ein Highlight zum Saisonende hin waren sicherlich die White Pearl Mountain Days, welche noch einmal viele internationale Gäste und Event-Fans nach Saalbach führten, sowie das Osterbonus-Angebot für Familien im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.

„Wir haben durchgehend in glückliche Gesichter geschaut. Die Gäste sowie alle Partner in Saalbach Hinterglemm hatten einen sehr guten Winter, insgesamt sind wir sehr zufrieden. Jetzt freuen wir uns auf die kommende Sommersaison“, so Breitfuß.

Auch für die kommende, durch die frühere Osterwoche etwas kompaktere, Wintersaison 2023/2024 wurden bereits wieder zahlreiche Highlights angekündigt. Das BERGFESTival von 8. bis 10. Dezember 2023 sowie das Rave on Snow von 14. bis 17. Dezember 2023 versprechen wieder ein Winter-Opening der Extraklasse. Von 16. bis 24. März 2024 findet außerdem am Zwölferkogel in Saalbach Hinterglemm das Finale des FIS Alpinen Skiweltcups statt. Dieses ist gleichzeitig die Generalprobe für die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften in Saalbach 2025. Auch die White Pearl Mountain Days im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gehen von 22. bis 31. März 2024 in die nächste Runde. (BSZ)