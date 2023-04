Altfett im Tank

Die Bamberger Stadtwerke wollen ihre komplette Busflotte auf den Betrieb mit hydrierten Pflanzenölen umstellen. Vom Sommer an sollen alle 57 konventionell betriebenen Busse der Stadtwerke ausschließlich mit dem erneuerbaren Kraftstoff HVO100 betankt werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Biokraftstoff bestehe ausschließlich aus biologischen Rest- und Abfallstoffen und sei frei von Palmöl. Er setze 90 Prozent weniger CO2-Emissionen frei als herkömmlicher Diesel.



"Damit schalten wir in Sachen Umweltschutz entschlossen einen Gang nach oben und verbessern augenblicklich unsere Klimabilanz", sagte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD).



Zunächst beginnt ein Pilotbetrieb mit zwei Fahrzeugen. Eine technisch aufwendige Umrüstung ist nicht nötig. Mit dem Projekt wollen die Stadtwerke vom Sommer an mehr als eine Million Liter Diesel jährlich einsparen. Neben den 57 konventionell betriebenen Bussen fahren für die Stadtwerke auch 6 E-Busse. Mittelfristig sei es das Ziel, komplett auf Busse mit Elektroantrieb umzustellen. Bis dahin könne man dank der neuen Betankung auch mit den vorhandenen Diesel-Bussen Emissionen einsparen, hieß es weiter. Die Busse der Stadtwerke legen jährlich mehr als 2,7 Millionen Kilometer zurück.

(Kathrin Zeilmann, dpa)