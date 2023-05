Der Staat schafft immer mehr Aufgaben, die dann vor Ort von den Kommunen umgesetzt werden müssen. Für den Bayerischen Landkreistag kann das nicht mehr so weiter gehen. Bei ihrem Treffen am Donnerstag, 4. Mai in Cham forderten Bayerns Landräte eine angemessene Ausstattung mit Stellen – oder alternativ weniger Vollzugstätigkeiten.

Das von ihnen selbst zu schulternde jährliche Defizit aufgrund der Personalkosten beim Vollzug staatlicher Aufgaben – wie beispielsweise die Bewilligung von Anträgen für das von der Ampel heuer eingeführte Wohngeld plus – habe inzwischen die Höhe von 4 Millionen Euro erreicht, berichtet Thomas Karmasin, der Präsident des Bayerischen Landkreistags. Damit habe sich der Betrag seit den Zeiten vor Corona mehr als verdoppelt. Zwar habe ihnen Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) eine spürbare Entlastung zugesagt – „aber so kann das nicht mehr weitergehen“, befindet der Verbandschef. „Wir können nicht immer mehr Stellen mit immer mehr Geld schaffen.“ Langfristig müsse man eben „Standards abbauen oder auf Liebgewordenes verzichten“.



In diesem Zusammenhang bezeichnet es Karmasin auch als „völlig ausgeschlossen“, dass die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem nächsten Jahr im großen Stil das Verbot des Einbaus von neuen Öl- und Gasheizungen kontrollieren und ahnden, wie es dessen Initiator, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), vorschwebt. In dessen Haus werde „extrem viel geredet“, ätzte der Präsident und verwies auf seinen eigenen Landkreis Fürstenfeldbruck mit 150 000 Haushalten. Dort „ bei den Leuten in jedem Keller rumzuschnüffeln, welche Heizung sie haben, ist nicht vollziehbar“.

Klare Kante zeigt Karmasin auch gegen die von verschiedenen Organisationen wie dem Bayerischen Landesjugendring und den Landtagsfraktionen von Grünen, SPD und FDP unterstützte Initiative zur Einführung des Wahlrechts ab 16 Jahren im Freistaat. Die nächsten Kommunalwahlen, bei denen eine solche Änderung theoretisch zur Anwendung kommen könnte, finden 2026 statt.

„Ganz klar gegen ein Wahlrecht ab 16 Jahren“



Karmasin, von Haus aus Jurist, verweist darauf, dass 16-Jährige nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht zahlreiche Privilegien gegenüber Erwachsenen genießen: „Anders als ein Volljähriger wird ein 16-Jähriger eben vom Gesetz geschützt, wenn er beispielsweise einen für ihn ungünstigen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat.“ Die Jugendhilfe etwa werde bis zum Alter von 21 Jahren gewährt, fast immer komme bei Straftaten von Personen unter 21 Jahren das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Aber ausgerechnet beim Wählen wollten die Jugendlichen mit den Volljährigen völlig gleich gestellt werden. Das ginge nicht, so Karmasin man könne sich in einer Gesellschaft nicht nur die Vorteile heraus picken.





Verärgert sind die Landrät*innen, weil man sie sowie die Vertretenden der kreisfreien Städte nicht zu dem für Mittwoch, 10. Mai 2023 geplanten Flüchtlingsgipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen hat. Dabei müssten sie die Hauptlast tragen bei der Unterbringung und Integration der Geflüchteten. Für Karmasin ist das auch ein Ausdruck von fehlender Achtung und mangelndem Respekt des Kanzlers gegenüber den Kommunen. „Ich war bestimmt nicht mit allen Entscheidungen seiner Vorgängerin Angela Merkel einverstanden. Aber sie kam der Bitte um ein persönliches Gespräch immer nach und hatte stets Zeit für uns Landräte und Oberbürgermeister.“



Generell sieht der Verbandspräsident bei der Asylsituation aber einen „sehr zarten Silberstreif am Horizont“ – denn endlich nehme der Bund die eskalierende Lage in den Kommunen überhaupt wahr. Die „bizarre Situation“ mit einer Unterbringung der Menschen etwa in Tagungsräumen, in Zelten oder auf Ausflugsschiffen könne nicht mehr weitergehen. (André Paul)



Bildunterschrift zum Foto im Text:

Thomas Karmasin (60, CSU) führt den Landkreistag seit Frühjahr 2022. (Foto: BSZ)