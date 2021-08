Irre Zuneigung zu den Ratten der Lüfte

In Würzburg kochte das Thema Taubenplage durch eine fundamentalistische Tierschützerin neu hoch. Heike Pauline G. füttert seit zwölf Jahren illegal Tauben am Hauptbahnhof und kassierte dafür zwei Bußgeldbescheide. Sie akzeptierte nicht, es kam zur Gerichtverhandlung. Und die Stadt will ihr Taubenmanagement neu überdenken.

Tauben gehören zu jenen Tieren, die nicht sehr hoch im Kurs stehen: Viele Städte verhindern, dass sie sich vermehren. Bereits seit 1980 werden deshalb in Würzburg Taubeneier gegen Attrappen ausgetauscht. Das geschah zwischen 2010 und 2020 mehr als 21 000 Mal.



Das neue Stadttaubenkonzept soll auf artgerechte Weise dafür sorgen, dass die Population reguliert wird. Dort, wo viele Tauben sind, werden – so dies noch nicht geschehen ist – betreute Taubenschläge eingerichtet. Die Kommune will außerdem ein Konzept zur möglichst jährlichen Erfassung der Population erstellen. Verletzte und kranke Tauben sollen „umfassend“ medizinisch versorgt werden.

Vögel hockten auf ihrem gesamten Körper



Das alles hat auch mit Heike Pauline Grauf zu tun. Sie ist ein Magnet für Würzburgs Tauben: Passant*innen, die häufig über den Busbahnhofsplatz gen Bahnhofsgebäude eilten, hatten sich längst an den Anblick der von Tauben umflatterten Tierschützerin gewöhnt. Tauben saßen auf Graufs Schultern. Tauben hockten auf ihrem Arm.



Doch Grauf füttert nicht nur. Sie ist als Tierschützerin auch politisch aktiv und übt Kritik am Umgang mit Tauben. Das tut außer ihr auch Nadine Hoffmann-Voigt von der Bürgerinitiative Mensch und Taube Würzburg. Die selbsternannte Stadttauben-Nothilfe-Trainerin“ plädiert für eine Auffangstation für invalide Vögel, „wo für längere Zeit pflegebedürftige Tauben miteinander ein schönes Leben führen könnten“.

3000 Euro Steuergeld jährlich für die Fütterung



In Würzburg ist es der Job zweier kommunaler Taubenwarte, sich um die Vögel zu kümmern. Laut Stadt achteten sie gerade zu Beginn der Pandemie – als herkömmliche Futterquellen versiegten –, „sorgfältig darauf, dass in den Trögen der städtischen Taubenschläge jederzeit Futter zur freien Aufnahme für die Tiere zur Verfügung stand“.

Allein die Vollfütterung in den bestehenden Schlägen kostet die Kommune nach aktueller Schätzung 3000 Euro im Jahr. Die Bürgerinitiative plädiert dafür, trotzdem „öffentliche Fütterungen“ an den Taubentürmen zu erlauben. Viele Bürger*innen und Tourist*innen schätzten es, Tauben zu füttern und, auf Bänken sitzend, dem Treiben der Vögel zu folgen.



Es gibt aber andererseits Menschen, die Stadttauben einfach nur als nervig und störend empfinden – oder gar als gefährlich. „Tauben können Träger von Zoonose-Erregern sein und diese vor allem mit dem Kot ausscheiden“, sagt dazu Tim Sünderhauf vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Maßgeblich für eine Gefährdung sei die Exposition: „Also die Menge an Mikroorganismen, die über die Atemwege, die Schleimhäute, über kontaminierte Hände oder über Hautkontakt bei Verletzungen aufgenommen werden.“ Das Gefährdungspotenzial sei in Räumen – etwa während einer Brieftaubenausstellung – höher als bei Stadttauben im Freien.

Tierschutzbund bestreitet Risiken



Der Deutsche Tierschutzbund, der unter seiner Internetadresse Informationen zu Stadttauben zur Verfügung stellt, ist hingegen überzeugt, dass Tauben zu Unrecht als „fliegende Ratten“ und Krankheitsüberträger gelten. „Generell ist das Infektionsrisiko, das von wildlebenden Tauben ausgeht, als gering zu bewerten“, gibt Tim Sünderhauf zu. Allenfalls könnten Verkotungen an Plätzen, an denen sich Menschen aufhalten, ein gewisses Gesundheitsrisiko darstellen: „Zum Beispiel auf Parkbänken oder im Bereich von Kinderspielplätzen.“ Frischer Taubenkot besitze dabei ein höheres infektiöses Potenzial als Taubenkot, der sich über Wochen abgelagert hat und ausgetrocknet ist.



Die Vögel, die von März bis etwa Oktober brüten, beschäftigen viele Städte. Die Stadt Regensburg zum Beispiel erließ vor knapp fünf Jahren eine Verordnung über die Bekämpfung verwilderter Tauben. Auch diese Verordnung sieht ein Fütterungsverbot vor. „An städtischen Gebäuden gibt es sogenannte Vergrämungsmaßnahmen wie Netze oder Gitter, die auch dazu dienen, das Nistplatzangebot zu begrenzen“, sagt Pressesprecherin Katrin Butz. Weitergehende Maßnahmen, wie zum Beispiel Taubentürme oder Taubenverschläge, wurden 2009 ausführlich untersucht: „Im Ergebnis hat man sich jedoch dagegen entschieden.“



„Ätzender, hoch infektiöser, Allergien auslösender Kot“



Vor allem wegen des Aufwands. Taubenkot, heißt es im Beschluss, ist nicht nur nicht hygienisch. Er sei „ätzend und hoch infektiös“, löse Allergien aus und könne Parasiten enthalten. Kommunale Taubenverschläge könnten deshalb nur „von unterwiesenem Personal in Schutzkleidung“ gereinigt werden: „Atemschutz ist erforderlich.“ Regensburg bezieht sich dabei auf die Betriebsanweisung Taubenkot der Stadt Heidenheim in Baden-Württemberg. Hier wurde für das Taubenpersonal sogar ein Hautschutzplan aufgestellt, außerdem werden die Taubenbetreuer regelmäßig betriebsärztlich untersucht. Aus Sicherheitsgründen würde ein Taubenschlag immer nur von zwei Personen gleichzeitig betreut.



Die Lokalzeitung hatte die 2016 neue gefasste Tauben-Verordnung aus Regensburg positiv kommentiert: Das Fütterungsverbot verhindere einen „Tauben-Slum“. Doch auch in Regensburg gibt es Menschen, die das anders sehen – und sich vom Taubenfüttern trotz Strafe nicht abhalten lassen. „In den vergangenen Jahren gab es jährlich zwischen zwei und fünf Verstöße, von denen aber keiner vor Gericht gegangen ist“, sagt Katrin Butz. Die Höhe der Sanktionen bewegt sich zwischen 25 und 100 Euro: „Sie richtet sich unter anderem nach der Menge des ausgestreuten Futters sowie der Anzahl der gefütterten Tauben.“ (Pat Christ)