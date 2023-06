Schnellere Abschiebungen, die Benennung von weiteren sicheren Herkunftsländern, Prüfverfahren direkt an der Grenze, Internierung von Leuten ohne Bleibeperspektive: Die auf EU-Ebene getroffenen Maßnahmen zur Reduktion der Asylbewerberzahlen sind ein Albtraum für viele Grüne, in der Partei kocht es. Scherf sieht dazu kein Alternative.

BSZ: Herr Scherf, wird die jetzt erzielte Änderung des Asylrechts zu einer spürbaren Entlastung der Kommunen führen?

Jens Marco Scherf: Eine spürbare Entlastung wird der EU-Kompromiss frühestens Monate nach der Umsetzung der Maßnahmen bringen, wenn Geflüchtete aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote ihr Verfahren in den Zentren an der EU-Außengrenze durchlaufen werden und andere Verfahren beschleunigt ablaufen, weil die Geflüchteten bereits an der EU-Außengrenze registriert werden.

BSZ: Welche Punkte vermissen Sie und wo müsste man eventuell noch nachbessern?

Scherf: Entscheidend ist es, dass der verhandelte Kompromiss möglichst rasch durch das EU-Parlament im Wesentlichen beschlossen wird und dann umgesetzt werden kann. Parallel dazu brauchen wir auf nationaler und bayerischer Ebene weitere Maßnahmen. Die Verfahren müssen beschleunigt werden und die Kapazitäten der bayerischen Aufnahmezentren erhöht werden, sodass Geflüchtete erst dann in die kommunale Obhut kommen, wenn diese einen Aufenthaltstitel haben und wir somit vom ersten Tag an mit der beruflichen, gesellschaftlichen und sprachlichen Integration beginnen können.

BSZ: Sehen Sie das Prinzip Humanität in der Flüchtlingspolitik auch weiterhin gewahrt?

Scherf: Wer meint, den Status quo mit humanitären Argumenten verteidigen zu müssen, der verschließt die Augen vor den desolaten Zuständen auf den Fluchtwegen und an den EU-Außengrenzen. Ohne Struktur und Ordnung fördern wir weiter nicht verantwortbare Zustände und überfordern die EU-Staaten an den EU-Außengrenzen und unsere Kommunen im Land. Die Aufnahmezentren müssen humanitären Standards entsprechen, das muss Anspruch der EU sein!

BSZ: Die Meinung zu den Maßnahmen ist innerhalb Ihrer Partei heftig umstritten – auch in Ihrem Kreisverband beziehungsweise in der Kreistagsfraktion von Miltenberg?

Scherf: Meine Kreistagsfraktion und den Kreisverband habe ich sehr früh an der Diskussion und an meinen Aktivitäten beteiligt, weshalb ich neben kritisch-konstruktiven Nachfragen vor allem sehr viel Rückendeckung für mein Engagement für eine verantwortungsvolle Migrations- und Fluchtpolitik erhalte.

BSZ: Ist die Ablehnung von großen Teilen der Grünen-Basis auch dem Umstand geschuldet, dass man nach dem erkämpften Ende des Atomzeitalters nun ein neues politisches Alleinstellungsmerkmal braucht?

Scherf: Der Ausstieg aus der Atomkraft ist wie das Gelingen der Energiewende Teil der DNA der Grünen – ebenso auch der menschliche Umgang mit Geflüchteten. Daher ist das Thema von großer Bedeutung für uns Grüne insgesamt.

BSZ: Der innerparteiliche Protest Richtung Außenministerin Baerbock kommt auch aus der Fraktionsführung im Bundestag: Kann das zu einer Zerreißprobe für die Grünen werden?

Scherf: Eine Zerreißprobe wird es nur, wenn es zu keinem Dialog der Protestierenden mit den grünen Regierungsmitgliedern kommt. All diejenigen, die gegen unsere Außenministerin Annalena Baerbock protestieren, sollten wissen, dass ohne Kompromiss die jetzt unhaltbaren Zustände auf den Fluchtwegen und die wachsende Überforderung vor Ort schlimmer werden – und damit die Akzeptanz insgesamt für eine verantwortungsvolle Migrations- und Fluchtpolitik in der Gesellschaft sinken werden.

BSZ: Neben Ihnen war der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einer der prominentesten grünen Asylkritiker aus der Kommunalpolitik: Ist sein Parteiaustritt konsequent und richtig – oder doch ein Verlust für die Grünen?

Scherf: Boris Palmer ist ja nicht nur aus der grünen Partei ausgetreten, er hat sich vor allem eine Auszeit zur Selbstreflexion genommen. Vor dieser Entscheidung habe ich großen Respekt und sehe seinen Austritt als einen Verlust für die grüne Partei an.

BSZ: Wird der Höhenflug der AfD in den Umfragen jetzt wieder zurückgehen – oder ist es dafür bereits zu spät?

Scherf: Der Eindruck der Handlungsunfähigkeit von Politik und der daraus resultierenden Verunsicherung spielt der AfD in die Karten. Der EU-Asylkompromiss ist ein deutliches Signal für die Handlungsfähigkeit – diese Chance muss nun genutzt werden, indem wir auch auf nationaler Ebene die Integration der Geflüchteten mit Bleibeperspektive wirkungsvoller gestalten. Gelingt das, wird die Zustimmung zur AfD rasch wieder abnehmen – wenn alle demokratischen Parteien das verstehen und nicht den politischen Holzweg gehen, die aktuelle Verunsicherung für eigene Zwecke nutzen zu wollen.

(Interview: André Paul)